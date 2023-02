Martedì grasso 2023 a Roma: sfilate di Carnevale ed eventi in programma

Il martedì grasso è alle porte, manca davvero poco, e già un fine settimana di festeggiamenti è appena passato. Ma gli eventi non sono ancora terminati a Roma, anzi. Proprio in vista della giornata di martedì prossimo, ci sono tantissimi eventi da non perdere in giro per la città, da trascorrere insieme alle persone che più amate. Ecco il programma completo per il martedì grasso a Roma 2023.

Martedì grasso 2023 a Roma: il programma degli eventi

Le sfilate in maschera sicuramente vanno per la maggiore, così come la commedia dell’arte in piazza. Ma non solo: perché ci saranno anche concerti, spettacoli e laboratori creativi per i più piccini. Un programma vasto, ricco, per poter rallegrare questo carnevale 2023 per grandi e piccoli, e in modo gratuito, il che non guasta in un periodo tanto teso dal punto di vista economico e finanziario per il nostro Paese. “Facciamo Festa – Tutti in maschera” è dunque l’iniziativa lanciata dal Municipio Roma I Centro attraverso un bando che, dopo il successo delle iniziative di Natale, avvia la sua seconda fase con un ricco programma di manifestazioni carnevalesche.

Concerti, laboratori e spettacoli gratuiti

Le porte a tutti gli eventi in programma sono già state spalancate nella giornata di ieri, domenica 19 febbraio 2023, alle 10.30 a piazza Santa Maria Liberatrice, con una visita a due voci sul carnevale di Testaccio. Per la giornata di oggi, invece, lunedì 20 febbraio, alle 16.15, il programma continua con il laboratorio teatrale “Le Maschere”, questa volta in piazza Santa Maria Liberatrice, libero a tutti gli avventori che vorranno spendere qualche ora in allegria.

Il gran finale: martedì 21 febbraio 2023

Il gran finale, poi, per il martedì grasso tanto atteso è previsto per la giornata del 21 febbraio: si partirà dai portici di piazza Vittorio Emanuele dove, alle 15.30, sarà organizzato “il Carnevale romano”, una visita guidata interattiva e teatralizzata con Penelope Filacchione e gli artisti di Argillateatri. Successivamente, alle 16, ancora una volta a piazza Mignanelli, arriveranno gli artisti di strada e l’animazione per l’evento “È arrivato il carnevale”. Sempre alle 16, ma sulla terrazza del mercato Trionfale, è previsto il concerto della Carnival Jazz Brass Band mentre alle 16.15, in piazza Santa Maria Liberatrice, si terrà il “Gran concerto di Carnevale”. Il programma si chiuderà, infine, alle 17.30 sulla terrazza del mercato Trionfale con l’ultimo laboratorio teatrale “Le Maschere”.