Martedì grasso in busta paga, è un giorno festivo?

Il Carnevale è ormai alle porte e una delle domande maggiormente gettonate a riguardo è la medesima: il martedì grasso è un giorno festivo o lavorativo? Ed ancora, come viene retribuito in busta paga? Iniziamo subito col dire che il martedì grasso di Carnevale, analogamente al giovedì grasso, è un giorno feriale e non festivo. Non rientra dunque tra le date segnate in rosso nel calendario, si lavora normalmente e non dà diritto a nessuna maggiorazione in busta paga. A tale regola fa eccezione la scuola che in base al calendario scolastico regionale, stabilisce eventuali giorni di chiusura.

Il martedì grasso è un giorno festivo o feriale?

Le speranze di coloro che credevano di avere qualche giorno di relax lontano dai quotidiani e stringenti impegni lavorativi e magari di vedere all’interno della propria busta paga qualche piccolo aumento, si vedono disattese. Infatti, come anticipato, nei giorni di martedì e giovedì grasso si lavora normalmente. Analogo discorso vale per la settimana di Carnevale. Unica eccezione in merito è rappresentata dalle scuole le quali – in base al calendario scolastico – possono decidere di stabilire alcuni giorni di chiusura. Il Carnevale è dunque un giorno feriale e non festivo. Ma come mai?

La motivazione

Va detto che anche se tale festività è legate a quelle pasquali, il Carnevale non fa parte delle festività nazionali alla stregua del Capodanno, del Primo dell’anno, dell’Epifania, della festa della liberazione, del primo maggio e così via. Questo spiega anche la mancata maggiorazione in busta paga. Per ricapitolare e fugare ogni dubbio sul tema che, puntualmente ogni anno si ripresenta a più riprese, è bene ribadire un’ultima volta che alla luce di quanto detto finora, il martedì grasso di Carnevale non è segnato in rosso sul calendario pertanto – eccezion fatta per eccezionali chiusure aziendali e scolastiche – si lavora a pieno regime senza la maggiorazione prevista in busta paga per le festività soppresse o non godute.