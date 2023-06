Mercato europeo a Viterbo (con la Scozia protagonista): l’evento dal 15 al 18 giugno

Occhi puntati su Viterbo per l’arrivo nel weekend con l’appuntamento dedicato interamente all’artigianato e allo street food con il format Mercato Europeo. Si tratta di un vero e proprio villaggio itinerante con espositori selezionati per un evento che negli anni ha riscosso un enorme successo. L’obiettivo? Portare nei centri storici artigianato e prelibatezze di altissima qualità, risultato di un’attenta e lunga selezione, provenienti da tutta Europa.

Cosa vedere al Mercato Europeo a Viterbo 2023

La manifestazione è organizzata da Anva e Confesercenti e sarà ad ingresso gratuito. Gli stand saranno operativi dalla mattina dal pomeriggio di giovedì 15 giugno fino alla tarda sera di domenica 18 giugno. Un appuntamento imperdibile con visitatori attesi da tutta la Regione che potranno quindi degustare le tante specialità dei cibo di strada e conoscere ed acquistare l’artigianato di qualità. Appuntamento quindi con oltre cinquanta espositori di prodotti alimentari e artigianali tipici delle regioni europee: dall’Austria alla Polonia, dalla Spagna al Belgio, dalla Scozia alla Polonia fino all’Ucraina, senza dimenticare le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche italiane, come le ricercatissime specialità pugliesi e abruzzesi, e gli ospiti internazionali come il Brasile. La manifestazione si svolgerà tra Piazza dei Caduti e Via Marconi dal 15 al 18 giugno.

Scozia protagonista

La Scozia promette con la sua delegazione di essere una delle protagoniste dell’evento, offrendo ai tanti visitatori una parte importante della cultura del proprio territorio. Nell’area allestita troveranno spazio i tanti prodotti dell’artigianato e della cultura scozzese: birra artigianale, sidro di mele, una selezione di whisky, gli shortbreads, il ricercato haggis, fudges e poi tanti accessori come cappelli, sciarpe e borse tra lana, cashmere, tweed e infine una selezione di Harris Tweed, la lana delle ebridi conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità. Tutto il necessario per trascorre delle ore di relax e ascoltare la musica delle cornamuse o provare qualche passo di danza scozzese.

Estate Ardea 2023: ecco il calendario completo con tutti gli eventi (FOTO) (ilcorrieredellacitta.com)