Meteo Lazio, la pagina social rischia di chiudere: ecco perché e come aiutare

Meteo Lazio rischia di chiudere i battenti, e in modo definitivo. A comunicarlo i gestori stessi della pagina, tramite un post su Facebook di qualche giorno fa, in cui si comunica a tutti gli utenti le gravi difficoltà che il settore in generale sta subendo e che loro, nel particolare, stanno accusando con una certa veemenza.

Meteo Lazio. Allerta gialla oggi e domani: la comunicazione della Protezione Civile

Meteo Lazio, la pagina sociale rischia di chiudere battenti

Meteo Lazio è una pagina di aggiornamenti meteo in tempo reale, attiva da oltre 8 anni, con previsioni, report e tutti gli aggiornamento meteorologici sulla regione: il tutto, poi, totalmente gratis, senza chiedere nulla ai lettori che seguono con grande passione il servizio di informazione. Come ha voluto sottolineare uno degli autori, all’interno del post, la grande stangata è arrivata certamente con il Covid: ”Dopo la pandemia, il nostro settore è stato interessato da una profonda crisi che ad oggi non ci permette più di sostenere le spese per il mantenimento del sito internet”, senza contare anche il sostenimento e la manutenzione di tutta la strumentazione corollaria per poter dare un servizio pulito e professionale. La situazione è grave, e per questo gli amministratori della pagina lanciano il loro appello che vi riportiamo in modo integrale di seguito.

L’annuncio in un post su Facebook

Il post risale ad un paio di giorni fa, comparso sulla pagina Facebook di Meteo Lazio, e che non ha mancato di suscitare una certa apprensione anche nei lettori e nei seguaci stessi, i quali da anni fanno affidamento al servizio. Nel posti, il fondatore, Gabriele, scrive:

”Cari lettori,

oramai sono 8 anni che ci troviamo su questa piattaforma e da anni svolgiamo un servizio gratuito di previsioni meteorologiche e nowcasting per la cittadinanza. Questa pagina è nata dapprima come un punto di aggregazione di giovani appassionati della materia alle prime armi, alle prese con gli studi liceali. Oggi il nostro staff è composto da circa 20 collaboratori appassionati, studiosi universitari e professionisti della meteorologia, che durante le fasi di maltempo forniscono segnalazioni in tempo reale da tutta la regione. Lo sviluppo della piattaforma meteoregionelazio.it rappresenta un grande traguardo ma anche un punto di partenza per il perfezionamento e l’integrazione delle previsioni meteorologiche redatte dagli enti preposti; inoltre la creazione della rete di monitoraggio privata nel 2018 (che ad oggi vanta oltre 400 centraline aderenti), è ad oggi una delle più vaste a livello regionale.

Ahimè, tutto ciò rischia di chiudere i battenti.

Dopo la pandemia, il nostro settore è stato interessato da una profonda crisi che ad oggi non ci permette più di sostenere le spese per il mantenimento del sito internet, della strumentazione che fisiologicamente col tempo si sta deteriorando e di tutti i costi accessori legati a questo portale. Nonostante gli incredibili sforzi per chiedere anche un minimo sostegno dalle istituzioni, sponsor, investitori pubblici e privati, stiamo subendo un collasso interno dal quale non riusciamo ad uscire. Fino ad oggi siamo stati convinti che il servizio che fornivamo potesse davvero essere di supporto e di pubblica utilità, ma alle tante parole di incoraggiamento ed alle “promesse”, non sono mai seguiti i fatti.

Chiunque di voi abbia un’idea su come rilanciarci o metterci in contatto con istituzioni o un investitore che sia realmente interessato nella nostra causa, può mandarci un messaggio in privato o scrivere una mail all’indirizzo info@meteoregionelazio.it

Qualora questa situazione non dovesse sbloccarsi, saremo costretti con enorme rammarico a chiudere i battenti.

Il fondatore – Gabriele”