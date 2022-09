Minaccia con una pistola a gas la moglie e l’amica, poi si dà alla fuga per le vie di Don Bosco

Minaccia con una pistola a gas la moglie e l’amica. E’ successo al Don Bosco, nel VII municipio Tuscolano di Roma. A lanciare l’allarme alla polizia è stata proprio la moglie dell’uomo, un 58enne romano.

L’allarme e la fuga per le vie del Don Bosco

Alla richiesta della donna sul luogo sono giunte diverse volantino del commissariato Tuscolano di Polizia. Nell’abitazione di via Flavio Stilicone gli agenti hanno tratto subito in salvo le due donne, mentre l’uomo, armato di pistola a gas ha tentato la fuga per le strade del Don Bosco.

Sequestrate altre armi in auto e in casa

E’ scattato l’inseguimento e la ricerca assidua per le vie del quartiere e l’uomo è stato poi individuato e bloccato. Nell’auto dell’uomo ed in casa gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altre pistole ad aria compressa. L’uomo è stato denunciato per minaccia aggravata.