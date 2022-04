Monterotondo, controlli a tappeto contro la mala movida: fermato giovane ubriaco alla guida

Continuano i servizi messi in campo dai carabinieri per tutelare la sicurezza e soprattutto contrastare i fenomeni di “malamovida“. Questa volta i militari hanno pattugliato le strade di Monterotondo, principalmente il Centro Storico. Le azioni sono state svolte nelle ultime 48 ore e sono state pattugliate strade e ispezionati vari esercizi commerciali. Insieme ai carabinieri vi erano anche gli agenti della Polizia Locale.

Trovato giovane alla guida in stato di ebbrezza

L’attenzione è stata posta al rispetto delle normative anti-Covid, ancora in vigore fino al 1° maggio 2022. Sono circa 100 le persone controllate dai militari: una di esse, dopo le perquisizioni, è stata trovata in possesso di droga (marijuana). Inoltre un ragazzo è stato colto alla guida in stato di ebbrezza: il suo tasso alcolemico era di 2,20 G/L. Gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato a piede libero. In totale sono ben 24 i veicoli controllai e 5 i negozi ispezionati.

(Foto di repertorio)