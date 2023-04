Musei civici aperti a Pasqua e Paquetta 2023: orari di apertura e chiusura ed eventi in programma

La Santa Pasqua 2023 sta per arrivare, e subito dopo ci sarà un altro grande giorno di festa: la Pasquetta 2023. Insomma, due giorni imperdibili per rilassarsi, mangiare in quantità e soprattutto stare in buona compagnia, tra amici e parenti. E perché non farlo con un bel contesto culturale offerto proprio dalla nostra Capitale: Roma?

Pasqua e Pasquetta 2023? Ai Musei Civici di Roma

Saranno giornate importanti, da poter dedicare anche alla cultura, elemento onnipresente soprattutto nella città di Roma che, per l’occasione, da venerdì 7 a lunedì 10 aprile, fa ritornare il tradizionale appuntamento con l’iniziativa “Pasqua nei Musei” promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura. Ecco tutti i dettagli per chi ha già deciso come investire il tempo di questi due giorni di festa. Continuate a leggere!

Quali Musei Civici sono aperti , da venerdì 7 a lunedì 10 aprile 2023

Ottima scelta quella di dedicare il tempo libero alla cultura, ai musei e ai grandi tempi del pensiero umano. Del resto, per tutta la settimana siamo impegnati con questioni prioritarie, quasi sempre economiche e lavorative, dunque passare il tempo in questo modo non può non essere un ottimo investimento per sé stessi e la propria sete di conoscenza. A Roma, poi, è quasi obbligatorio, dal momento che la città è costellata di Musei Civici. Ecco quelli che rimarranno aperti per le giornate di Pasqua e Pasquetta 2023: