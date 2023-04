Musei gratis in tutta Italia il 25 aprile 2023: ecco quali visitare

Il prossimo 25 aprile, Festa della Liberazione, i musei saranno gratuiti. A renderlo noto lo stesso ministro della cultura Gennaro Sangiuliano: “Il 25 aprile i musei saranno gratuiti. Ho aggiunto alle domeniche gratuite altre tre date simbolo: il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre”. Insomma, un’occasione davvero preziosa e da non lasciarsi scappare qualora si volesse trascorrere una Festa della Liberazione all’insegna della cultura. Ma quali sono i musei che è possibile visitare gratis il prossimo 25 aprile?

I musei aperti a Roma il 25 aprile

Un 25 aprile all’insegna della cultura quello che sta per arrivare. Infatti in questa importante e simbolica giornata nella quale si celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, i musei saranno aperti e gratuiti, dando modo ai visitatori di immergersi a 360° nella storia e nella cultura della Penisola. È bene però non farsi trovare impreparati e, dunque, organizzarsi per tempo così da non incorrere in spiacevoli inconvenienti. A Roma i mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali saranno aperti il 24 e 25 aprile, in quest’ultima giornata il percorso del Forum Pass Super sarà gratuito. Anche il Colosseo, Foro Romano e Palatino saranno aperti il 24 e il 25 aprile. Aperto anche il parco archeologico dell’Appia Antica e quello di Ostia Antica, così da trascorrere un 25 aprile diverso dal solito e dove la cultura farà la parte del leone. Si segnala poi l’apertura delle meravigliose residenze storiche di Villa Adriana e Villa D’Este a Tivoli.

Prezzi un po’ più alti negli altri giorni di festa

Invece, rispetto alle altre giornate di festa potrebbe capitare di veder lievitare leggermente i prezzi, nelle speranza di riuscire così a coprire le criticità legate alla carenza di personale. Ecco cosa ha detto a riguardo Sangiuliano: “Pensiamo di far pagare un pochino in più in questi giorni di festa, tipo Pasquetta oppure Ferragosto, e poi daremo al personale quel quantum in più che abbiamo ricevuto. Lo daremo a loro perché è giusto che il lavoro nei giorni di festa venga retribuito maggiormente”.