Nettuno senza acqua, quando e dove ci saranno i lavori di Acqualatina: gli orari

Nettuno per la giornata di sabato prossimo, 3 dicembre 2022, rimarrà senz’acqua a causa degli interventi e dei lavori che inizialmente erano previsti per la giornata di domani. Slitta, pertanto, alla giornata di sabato prossimo, 3 dicembre, il programma della chiusura dell’interruzione momentanea della disponibilità idrica, così come comunicato ufficialmente dal Comune stesso. Lo slittamento della data era già stata sollecitata nei giorni precedenti, per evitare la chiusura delle scuole e, come conseguenza, anche gli eventuali disagi che ne sarebbero scaturiti. Pare che la richiesta sia stata, dunque, definitivamente accolta, con un cambio di programma per i lavori e le interruzioni idriche. Proprio in queste ultime ore arriva la conferma ufficiale del cambiamento. L’interruzione del servizio nel fine settimana, dovrebbe in qualche modo limitare gli eventuali disagi, oltre a non chiudere le scuole e far perdere così ore preziose di didattica ed apprendimento per i ragazzi degli istituti coinvolti nella zona. Ad ogni modo, ecco i dettagli su orari e servizi interrotti nelle zone interessante del Comune di Nettuno.

Lavori di Acqualatina a Nettuno: orari e dettagli

Come comunicato direttamente dagli uffici comunali della zona, si rende noto che gli interventi di Acqualatina programmati per la mattina di domani, che avrebbero interessato le zone di Zucchetti e Cadolino, sono stati posticipati alla giornata di sabato prossimo, 3 dicembre 2022. A causa degli interventi sono previste interruzioni idriche nella zona dalle 9 alle 14, precisamente in Via Cadolino e Via Sermoneta. La richiesta di cambio della data dell’intervento era stata sollecitata dal Comune di Nettuno per evitare la chiusura della Scuola di Cadolino e disagi alla cittadinanza. Saranno messi a disposizione da Acqualatina servizi sostitutivi di autobotti a Via Cadolino (di fronte alla scuola) e a Via Sermoneta (zona Zucchetti).