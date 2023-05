Ostia, al Raduno Associazione Nazionale Carabinieri oltre 60mila persone

Conclusasi oggi a Ostia il raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri, manifestazione che ha richiamato nella cittadina lidense oltre 60.000 persone, tra Carabinieri in servizio, in congedo e familiari, provenienti da tutta Italia e dall’Estero. Il XXV Raduno dell’ANC ha preso il via lo scorso 5 maggio, con due giorni giorni ricchi di eventi.

Il XXV Raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri a Ostia

La manifestazione si è conclusa oggi, domenica 7 maggio con la sfilata dei Reparti in Armi, dei radunisti, dei mezzi storici, della protezione civile e del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo. Sfilata iniziata con la resa degli onori, in Piazza dei Ravennati, al Ministro della Difesa On. Guido Crosetto accompagnato dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi. Tra le Autorità intervenute il Presidente del Consiglio della Regione Lazio Antonio Aurigemma, il Presidente Nazionale ANC, il Gen. C.A. Libero Lo Sardo, vertici delle Forze Armate, delle Forze di Polizia a livello locale ed esponenti degli organismi di rappresentanza dell’Arma.

Il programma della manifestazione

Il Raduno è stato caratterizzato da una serie di iniziative divise nel corso delle varie giornate. Di seguito il dettaglio:

Venerdì 5:

– Ore 18:00 l’area Cineland, Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo;

– Ore 20:30 Porto di Roma, Concerto della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri e sfilata in costume dei componenti del Palio di Ostia Antica;

Sabato 6:

– Nella mattinata, Santa Messa presso la Basilica Regina Pacis, la sfilata dei mezzi storici dell’Arma, l’inaugurazione del Campo della Protezione civile, con l’esibizione di varie specialità, l’Alzabandiera e la Deposizione Corona al Monumento ai Caduti;

– Ore 21:00, Piazza dei Ravennati, il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri;

Domenica 7:

– Ore 09:00, sfilata dei reparti in Armi, dei radunisti, dei mezzi storici, della protezione civile e del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, con la resa degli onori alle Autorità in Piazza dei Ravennati.