Ostia, lavori sul Lungomare Toscanelli e Duca degli Abruzzi: ecco quando e a che ora

Lavori in corso ad Ostia, in prossimità del Lungomare, che ovviamente comporteranno tutta una serie di divieti a cui bisognerà prestare attenzione. Soprattutto divieti di sosta, fino al 7 aprile, con rimozione su entrambi i lati di lungomare Paolo Toscanelli e lungomare Duca degli Abruzzi per la pulizia. Ecco di seguito qualche informazione in più.

Lavori nelle prossime ore sul Lungomare di Ostia

I lavori, come anticipato, riguarderanno soprattutto il Lungomare, per la pulizia manuale – e non – dei vari tratti di canalizzazioni drenanti e pozzetti assorbenti adibiti alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Opere necessarie per garantire il corretto funzionamento degli stessi, e che rientrano nei lavori previsti di manutenzione ordinaria sul territorio. Ma quando inizierà tutto? I lavori previsti prenderanno inizio proprio nelle prossime ore della giornata di oggi, martedì 21 marzo 2023, su richiesta della Direzione Tecnica del Municipio Roma X. Le manovre comporteranno anche un provvisorio cambio della viabilità e del traffico, che oltre al divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati prevede, per circa venti giorni, anche il restringimento della carreggiata, sempre in prossimità dei tratti di Lungomare Paolo Toscanelli e Lungomare Duca degli Abruzzi.

Il dettaglio dei lavori e come cambia la viabilità

Insomma, sia i residenti sia gli utenti del traffico in transito sul Lungomare di Ostia, dovranno vedersela con un provvisorio disciplinamento della circolazione che certamente renderà più difficoltoso il transito in tutto il tratto compreso tra viale della Marina e via Giuliano da Sangallo, dal momento che le carreggiate subiranno un netto restringimento. Oltre a ciò, è bene sottolineare anche il divieto di parcheggio che dovrà essere rispettato sul Lungomare Paolo Toscanelli nel tratto compreso tra via Giuliano da Sangallo e piazza Scipione Africano. Poi, come vi abbiamo in parte già anticipato, procedendo in direzione del Porto Turistico di Roma, le medesime manovre e lavori andranno avanti anche sul Lungomare Duca degli Abruzzi: anche qui, nel tratto compreso ra piazza Scipione Africano e via Carlo Avegno, c’è un chiaro divieto di sosta con rimozione su ambo i lati. Previsto, in questa sede, anche restringimento a senso unico alternato e regolato sul tratto di strada interessato.