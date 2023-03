Roma, la metro C avrà la sua fermata a Piazza Venezia: ma ci vorranno 10 anni di cantieri

Metro Roma. Piazza Venezia è destinata diventare un cantiere per dieci lunghi anni, perché tanto dureranno le opere e i lavori necessari per poter costruire la nuova fermata della Metro C. La comunicazione arriva direttamente da Maria Luisa Conti, commissario per la Metro C, all’interno della commissione Speciale Giubileo 2025 di ieri, venerdì 17 marzo.

La fermata a Piazza Venezia per la metro C di Roma

Come riporta anche Repubblica, le sue parole sono state: “Il 30 dicembre ho approvato il progetto definitivo della fermata Venezia, interamente finanziata, come tutta la tratta, dal Ministero delle Infrastrutture. La cantierizzazione, la prima parte a inizio maggio è relativa agli spostamenti dei sottoservizi, durerà parecchio e l’impatto sarà elevato per la città. Il passaggio dei mezzi pubblici e privati viene mantenuto solo da una parte o solo dall’altra in base ai lavori”, ha spiegato il commissario Maria Luisa Conti durante l’incontro e il briefing. Poi, sempre sul tema, fornisce anche qualche ulteriore dettaglio sulla nuova fermata, la quale arriverà a 39 metri di profondità e ci saranno 6 livelli nella stazione, per un totale di 6200 metri quadrati. Inoltre, tra piazza Venezia e il Vaticano ci sarà un’altra fermata a piazza della Chiesa Nuova stando agli ultimi aggiornamenti: “Era necessaria, altrimenti sarebbe stato un attraversamento cieco. Non sarebbe stata una metro ma un treno” ha precisato Conti.

Dettagli e specifiche: la viabilità e i lavori

Per la fine di dicembre 2024, invece, saranno in dirittura di arrivo i lavori per la fermata Colosseo-Fori Imperiali della Metro C. Solo successivamente, si apriranno le manovre e le procedure necessarie per metterla a regime, al massimo entro i primi 3 mesi del 2025. In un primo momento, verranno utilizzati i treni già in funzione nella metro C: “Non abbiamo tempo materiale per ordinare nuovi treni”, ha spiegato sempre Conti. Ritornando al progetto, nella stazione di riferimento saranno previsti anche 9 ascensori: nel dettaglio, si parla di 4 che collegheranno l’atrio all’esterno e 5 collegamenti verso l’interno. Rimane al momento senza una soluzione concreta, invece, il problema di Largo Gaetana Agnesi, la terrazza sopra la fermata della metro B, in cui sono presenti barriere architettoniche la cui eliminazione non è prevista, a quanto pare, nel nuovo progetto della fermata metro C.