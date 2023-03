Roma-Lido da incubo: guasti, ritardi e convogli stracolmi. La rabbia dei pendolari

I pendolari della Metromare sembra siano ‘condannati’ a fare i conti con i numerosi disagi che si registrano sulla linea quasi quotidianamente. E anche oggi, 15 marzo, i viaggiatori della Roma – Lido hanno dovuto fare i conti con ritardi e cancellazioni a causa di un guasto tecnico che hanno messo a dura prova la pazienza dei passeggeri che dalle prime ore della mattina fino a mezzogiorno hanno dovuto avere a che fare con grandi disagi.

Gravi disagi per i pendolari

Le banchine erano stracolme, così come i convogli, per non parlare dei ritardi accumulati che hanno raggiunto anche i 30 minuti, in treni nei quali i pendolari sono stati ammassati uno sull’altro. Una situazione disastrosa che non fa altro che andare ad alimentare la rabbia di quanti a fronte del pagamento di biglietti o abbonamenti sono costretti ad affrontare un calvario per andare e tornare da lavoro.

I chiarimenti di Cotral

Eppure, anche in questa occasione, il guasto c’era. Ed è stato proprio Cotral a renderlo noto: un danneggiamento che si sarebbe registrato all’impianto di segnalamento. Eppure il progetto dell’attuale amministrazione erano tutt’altro. Si parlava di treni garantiti ogni 6 minuti. Un servizio che doveva rendere più vicine Roma e Ostia. Un bel piano di intervento quello presentato ormai nel settembre del 2021 sulla concretizzazione del quale, però, i pendolari restano ancora in attesa, costretti, per ora, a fare i conti con guasti, ritardi e, quindi, pesanti disagi. Non resta da vedere se il programma di sviluppo riuscirà a trovare concretezza, consentendo ai passeggeri della Metromare una migliore vivibilità.

Monta la rabbia dei viaggiatori

A tutt’oggi sui social vengono lamentati ‘forti rallentamenti tra Casal Bernocchi ed Eur Magliana. Tutti i treni circolano in ritardo’. E i pendolari lamentano: ’40 minuti da Acilia a Eur Magliana. Da sentirsi male, senza aria’ e anche: ‘Come un carro bestiame’ e ancora: ‘Un signore stamattina s’è sentito male. Si viaggia in condizioni disumane’.