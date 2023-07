Una storia finita bene ma che avrebbe potuto avere conseguenze fatali. Un pappagallo è stato tratto in salvo dai volontari delle Associazioni Animaliste e dai vigili del fuoco. E’ successo a Ostia venerdì 14 luglio 2023. L’animale era stato lasciato in casa da oltre una settimana dai padroni, partiti per le vacanze. Il volatile, anche a causa delle altissime temperature, si trovava in stato di abbandono.

C’è mancato davvero poco ma per fortuna, come si usa dire in questi casi, la storia è a lieto fine. Siamo a Ostia Lido, in via Costanzo Casana. Le finestre dell’appartamento sono chiuse e le serrande abbassate. Eppure, all’interno c’è ancora qualcuno. Si tratta di un piccolo esemplare di pappagallo, conosciuto anche con il nome di lorichetto. Il pennuto, secondo quanto riportato da Canaledieci, è stato lasciato in casa dai proprietari, partiti per le vacanze e si trova in stato di abbandono da oltre una settimana. I vicini, preoccupati dalla situazione, si sono rivolti a un’associazione animalista. Il salvataggio è stato possibile anche grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, i volontari del Laboratorio Verde Roma Capitale e l’organizzazione di volontariato delle Guardie d’Italia sezione Roma Mare. Una vera e propria equipe di professionisti: dopo la messa in sicurezza, il pappagallo è stato dissetato e sfamato.

I proprietari del pappagallo rischiano ora un’ammenda da mille a diecimila euro per abbandono di animali domestici o addirittura l’arresto fino a un anno. E’ quanto previsto, infatti, dalla nuova stesura dell’articolo 727 del Codice penale: mentre fino a poco tempo fa l’abbandono di animali, come nel caso del pappagallo a Ostia, era punito con una ‘semplice’ multa, ora il rischio è quello di finire in prigione nei casi in cui il fatto sia di particolare gravità.