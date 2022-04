Ostia. Ritardi nella pubblicazione dei bandi: spiagge libere senza servizio di salvataggio

A pochi giorni dall’inizio della stagione balneare, le spiagge libere di Ostia sono prive di bagnini di salvataggio. Delle nove spiagge libere presenti, solamente in quattro di queste è previsto il servizio di salvataggio. Nelle restanti cinque, invece, sono presenti solamente dei cartelli informativi.

La stagione balneare, dunque, parte in salita. Il bando pubblicato l’11 marzo e scaduto, dopo una proroga, il 6 aprile scorso non ha dato i risultati sperati. Infatti il bando delle spiagge libere, nei lotti compresi tra lo stabilimento Aneme e Core e il Porto Turistico di Rom, è andato deserto.

Le assegnazioni

I quattro lotti dotati di servizio di salvataggio sono stati assegnati a diverse cooperative e società. Il lotto numero sei è stato aggiudicato da Lavoro e Legalità Società Cooperativa Sociale, l’unica ad aver partecipato a questo lotto.

Il settimo lotto è stato aggiudicato da G.I.S S.R.L. Questo spazio riguarda il tratto di arenile fronte ex Colonia Vittorio Emanuele III.

L’ottavo lotto va a La Isla Bonita Cooperativa Sociale che gestirà la spiaggia libera Grigia (ex Spiaggetta)

Infine, ad aggiudicarsi il lotto 9 per la gestione della spiaggia libera Bianca è Borghetto S.R.L. (ex Amanusa)

Tra i partecipanti al bando, oltre agli aggiudicatari, Tobeship S.R.L., Di Tella Enrico, LAURETTA BEACH S.R.L, 42° PARALLELO DI SINCERI MASSIMO, SHEILA BECCANTINI e DUILIO S.R.L., GUGHI S.R.L.S., OSTIA HOLIDAY S.R.L.S. UNIPERSONALE e ECOSEAGLOBE S.R.L.

Le spiagge libere di Castel Porziano

Il 5 maggio si chiuderanno i termini per presentare le offerte per il servizio di salvamento nelle spiagge libere di Castel Porziano. “Ben oltre i tempi promessi in campagna elettorale da Falconi” afferma Alessandro Ieva, presidente del Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle nel Municipio X di Roma. Prosegue poi: “evidenti ritardi e un pressappochismo generalizzato, sono i segnali di un annunciato fallimento del PD e della sua coalizione nel governo del nostro municipio, in linea con la gestione Gualtieri della città”.

Le proteste degli assistenti bagnanti

“La stagione dovrebbe partire il 1 maggio e noi non sappiamo ancora se lavoreremo o meno” raccontano i bagnini dell’Anab ( Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti) che da anni prestano servizio sulle spiagge libere di Ostia e Castel Porziano. Per scongiurare questa situazione gli iscritti all’Associazione avevano invato a Falconi, presidente del Municipio X, una missiva chiedevano di fare in modo che i posti di lavoro di chi aveva già prestato servizio a Castel Porziano venissero tutelati. Ma le loro richieste sembrano non essere state ascoltate.

