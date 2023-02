Bomba carta sui giocatori durante la partita: un calciatore stordito e partita sospesa

Doveva essere il match più importante della giornata, tra la prima e la quarta in classifica. Una partita che già si preannunciava accesa, infuocata, ma nessuno sospettava si trattasse molto più di una semplice ed innocua metafora agonistica.

Partita pericolosa a Palombara Sabina

Nella giornata di ieri, domenica 19 febbraio 2023, la partita tra la “Asd Palombara Calcio” e la “Sanpolese 1961” andata in scena sul campo dello Stadio Giovanni Torlonia di Palombara, è stata sospesa a causa del ferimento di due calciatori. Una partita finita nel peggiore dei modi, nel caos più totale e l’intervento finale dei Carabinieri per sedare gli animi che nel frattempo si erano infiammati. Si trattava di un incontro importante, nell’economia del campionato, cioè la 15esima giornata del Campionato di Prima Categoria – Girone F e che al momento vede la Sanpolese 1961 prima in classifica con 31 punti e il Palombara quarto con 25.

Bombe carta in campo e sui giocatori

Dopo l’inizio, i petardi hanno preso di mira il campo, ma non solo. Alla mezz’ora del primo tempo, come si evince anche dalla diretta YouTube del match, mentre il Palombara vinceva 2 a 1 sugli ospiti, qualcosa è sfuggito di mano. Dalle immagini si evince chiaramente che verso le 11,30, subito dopo il gol del 2 a 1 per il Palombara, da dietro la panchina degli ospiti un gruppo di ignoti lancia un petardo che, rimbalzando sulla cappotta della panchina, arriva nei pressi del campo da gioco, molto vicino ai giocatori. L’allenatore, assieme ai giocatori in panchina, si sono subito allontanati, ma qualcuno pare sia rimasto coinvolto.

Il video della partita

Nel video che vi proponiamo di sotto, si vede chiaramente un giocatore rimanere coinvolto dall’esplosione. Ecco il messaggio postato sulla pagina Facebook della squadra: ”Nel mondo dei social non servono prerequisiti: Instagram, Facebook, TikTok… Basta crearsi un account e si può esprimere un’opinione, non importa quanto suffragata dai fatti. Lo scorso match è stato interrotto per un episodio grave e documentato tanto dalle immagini quanto dai referti medici. Un vero peccato, perché quello che non si dovrebbe mai vedere su un campo di calcio è un giocatore che rischia la propria incolumità fisica. Chi ha seguito la partita a Palombara o su YouTube un’idea se l’è già fatta… a chi invece continua a sputare sentenze sui nostri colori senza prova alcuna, consigliamo di togliersi la sciarpetta della propria squadra e attenersi alle prove, nell’attesa che la giustizia sportiva faccia il suo corso”.