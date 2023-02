Serie A in tv, Sky o Dazn? Orari partite dal 17 al 20 febbraio 2023, dove vederle in tv e in streaming

Settimana calcistica davvero fitta di appuntamenti quella in corso, con lo spettacolo delle coppe europee ma anche per il ritorno del campionato di Serie A. Venerdì 17 febbraio 2023 si apre infatti la 23esima giornata di campionato con il primo anticipo tra Sassuolo Napoli, considerando che proprio i partenopei saranno impegnati poi in Champions la settimana prossima. Come di consueto poi il grosso del programma si disputerà tra sabato e domenica per poi chiudersi con il monday night tra Torino e Cremonese (per il riepilogo completo di tutte le partite con la relativa copertura televisiva scorri a fondo pagina).

Sassuolo Napoli, Sky o Dazn? Orario e dove vedere la partita in tv e in streaming oggi 17 febbraio

Il primo match in programma per questa 23esima giornata di Campionato è Sassuolo Napoli. Per i partenopei, che guidano la classifica con 59 punti, il rischio è soltanto quello di farsi distrarre dall’impegno in Champions League di martedì prossimo contro l’Eintracht Francoforte. Ad ogni modo Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.45 e l’incontro sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Serie A in tv Sky o Dazn? Orari partite sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023, dove vederle in tv e in streaming

Tre le partite in programma invece per sabato 18 febbraio nelle altrettante fasce orarie delle 15.00, delle 18.00 e delle 20.45. Si parte con Sampdoria Bologna, poi in campo Monza e Milan. Infine il posticipo serale tra Inter e Udinese. Quest’ultimo incontro sarà visibile anche su Sky – e quindi in streaming su Now Tv e Sky Go – oltre che su Dazn. Passiamo a domenica. Il lunch match di questa giornata vede protagoniste Atalanta e Lecce (trasmessa anche da Sky) mentre due saranno le partite alle 15.00: Fiorentina Empoli e Salernitana Lazio. Alle 18.00 quindi Spezia Juventus, mentre alle 20.45 si disputerà Roma Verona.

Partite serie A lunedì 20 febbraio 2023, chi gioca

Come detto il programma della giornata si concluderà poi lunedì 20 febbraio 2023. Il Torino attenderà in casa la Cremonese con fischio di inizio alle 20.45. Per quanto riguarda la copertura televisiva l’incontro sarà trasmesso anche su Sky.

Orari partite Serie A dal 17 al 20 febbraio 2023 dove vederle su Sky o Dazn

Vediamo dunque il riepilogo completo e la programmazione di questa 23esima giornata di Serie A. A fianco di ogni match è riportata l’emittente che trasmetterà la partita, fermo restando che, com’è noto, Dazn detiene i diritti per tutte le partite di campionato.

Calendario partite serie A 22esima giornata venerdì 17 febbraio 2023

Sassuolo Napoli ore 20.45 (Dazn)

Partite Serie A sabato 18 febbraio, dove vederle in tv Sky o Dazn

Sampdoria Monza ore 15.00 (Dazn)

Monza Milan ore 18.00 (Dazn)

Inter Udinese ore 20.45 (Sky/Dazn)

Incontri 23esima giornata di campionato di Serie A domenica 19 febbraio

Atalanta Lecce ore 12.30 (Sky/Dazn)

Fiorentina Empoli ore 15.00 (Dazn)

Salernitana Lazio ore 15.00 (Dazn)

Spezia Juventus ore 18.00 (Dazn)

Roma Verona ore 20.45 (Dazn)

A che ora giocano Torino Cremonese e dove vederla in tv

Torino Cremonese ore 20.45 (Sky/Dazn)

