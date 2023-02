Serie A in tv, Sky o Dazn? Orari partite dal 10 al 13 febbraio, dove vederle in tv e in streaming

Torna in campo la Serie A con un nuovo maxi weekend all’insegna di un programma “spezzatino” (al quale ormai siamo ampiamente abituati). Già oggi infatti, venerdì 10 febbraio 2023, scenderanno in campo le prime squadre complice il ritorno delle competizione europee tra Champions, Europa League e Conference League. Vediamo allora il programma completo nel dettaglio, anche in termini di copertura televisiva, con tutte le partite della 22esima giornata di Serie A (per il riepilogo completo scorri a fondo pagina).

Partite Serie A oggi, chi gioca venerdì 10 febbraio 2023

Ad aprire il turno di campionato saranno Milan e Torino. Si tratta di un match fondamentale specie per i rossoneri considerando il momento di profonda crisi attraversato dalla formazione di Pioli, lontanissima parente della squadra che appena lo scorso anno vinceva lo scudetto. Il match è in programma alle 20.45: la partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

Serie A in tv Sky o Dazn? Orari partite sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023, dove vederle in tv e in streaming

Il grosso del programma sarà poi diviso tra sabato 11 e domenica 12 febbraio con alcune sfide piuttosto interessanti. Si parte con Empoli-Spezia alle ore 15.00, poi alle 18.00 ecco in campo Lecce Roma. In serata big match tra Lazio e Atalanta con fischio di inizio alle 20.45. Proprio quest’ultimo incontro sarà visibile anche su Sky e dunque anche in streaming su Sky Go e Now Tv (oltre che chiaramente su Dazn che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A). Passiamo a domenica. Il lunch match delle 12.30 sarà tra Udinese e Sassuolo (visibile anche su Sky), mentre alle 15.00 spazio a Bologna e Monza. Alle ore 18.00 occhi puntati sulla Juventus che dopo rotonda vittoria contro la Salernitana attende in casa la Fiorentina. In serata, con fischio di inizio sempre alle 20.45, testa coda tra Napoli e Cremonese.

Partite serie A lunedì 13 febbraio 2023, chi gioca

Il programma della 22esima giornata di Serie A si chiuderà quindi lunedì 13 febbraio. Due le partite in programma: Verona Salernitana alle 18.30 e Sampdoria Inter alle 20.45. Quest’ultimo incontro sarà trasmesso anche da Sky e in streaming sulle piattaforme Now Tv e Sky Go come visto in precedenza.

Orari partite Serie A dal 10 al 13 febbraio 2023 dove vederle su Sky o Dazn

Di seguito dunque il riepilogo completo con tutti gli incontri di questa giornata di campionato e su dove vederli in tv e in streaming. Ecco dunque a che ora e su quale canale sintonizzarsi.

Calendario partite serie A 22esima giornata venerdì 10 febbraio 2023

Milan Torino (ore 20.45 – Dazn)

Partite Serie A sabato 11 febbraio, dove vederle in tv Sky o Dazn

Empoli Spezia (ore 15.00 – Dazn)

Lecce Roma (ore 18.00 – Dazn)

Lazio Atalanta (ore 20.45 – Dazn/Sky)

Incontri 22esima giornata di campionato domenica 12 febbraio

Udinese Sassuolo (ore 12.30 – Dazn/Sky)

Bologna Monza (ore 15.00 – Dazn)

Juventus Fiorentina (ore 18.00 – Dazn)

Napoli Cremonese (ore 20.45 – Dazn)

A che ora giocano Sampdoria Inter, orario partite Serie A lunedì 13 febbraio 2023

Verona Salernitana (ore 18.30 – Dazn)

Sampdoria Inter (ore 20.45 – Dazn/Sky)

