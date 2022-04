Paura a Casal Bruciato: rapinatore minaccia commessa con un coltello e porta via l’incasso

Una rapina in pieno giorno si è consumata a Casal Bruciato, su via Tiburtina. Cresce l’allarme tra i commercianti della zona alle prese da diverse settimane con una coppia di rapinatori armati di coltello.

Leggi anche:Roma, rapine lampo a Casal Bruciato: criminale incastrato…dai jeans (FOTO)

La rapina

E’ il 13 Aprile, ore 10:57, un uomo fa irruzione nel negozio di abbigliamento David, su via Tiburtina. L’uomo dal volto coperto, dopo aver seminato il panico tra i presenti, minaccia la cassiera si fa consegnare il contenuto della cassa: circa 700 euro.

Una volta prelevati i soldi, il rapinatore è riuscito a scappare a piedi probabilmente insieme al complice che lo attendeva e faceva il palo sulla via Tiburtina. Sono intervenuti nei momenti immediatamente successivi la rapina gli agenti dei commissariati Sant’Ippolito e San Lorenzo. Sono ancora in corso le indagini per identificare i malviventi.

Leggi anche: Roma, presidente del IV Municipio insulta i cittadini sui social: «Sfigato»

Un incubo ricorrente

Continua a crescere il malcontento tra i commercianti e i cittadini del quartiere di Casal Bruciato, vittime di ricorrenti rapine svolte, più o meno, con la stessa modalità. Un episodio simile a quello accaduto al negozio David era accaduto qualche giorno prima in una farmacia su via Tiburtina. Qualche mese fa un rapinatore seriale era stato arrestato dopo aver commesso almeno 11 rapine nei supermercati della zona. Il modus operandi era sempre lo stesso: entrava armato di coltello o pistola si avvicinava alla cassa, minacciava il personale e rubava l’incasso per poi fuggire.

Leggi anche: Paura in una farmacia al Tiburtino: rapina e molesta la farmacista