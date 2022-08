Pillola anticoncezionale per gli uomini, ecco come funziona: ‘Efficace al 99%’

Una pillola anticoncezionale ma per gli uomini. E’ questa la novità che arriva dagli Usa e che potrebbe rivoluzionare il mercato farmaceutico di tutto il mondo. Fino ad oggi infatti l’assunzione di una pillola ai fini contraccettivi era ad esclusivo appannaggio della donna mentre adesso le cose potrebbero cambiare.

Cos’è la pillola anticoncezionale per l’uomo

A fare la scoperta un gruppo di ricercatori dell’Università del Minnesota. In particolare, come spiega il sito specializzato Focus.it, gli studi riguardano una sostanza specifica che inibirebbe la produzione di spermatozoi, meccanismo che potrebbe essere così alla base di una pillola anti concezionale per gli uomini non ormonale.

Efficacia

Se da un lato la sperimentazione animale ha dato molte garanzia circa l’efficacia, per ciò che riguarda l’uomo gli esperti invitano comunque alla prudenza. Per ciò che riguarda comunque il test sui topi gli studi hanno rilevato un’efficacia nel prevenire la gravidanza pari al 99%. Inoltre il processo sembrerebbe essere reversibile: in altre parole, dopo la sospensione della pillola, i topi, circa 4-6 settimane dopo, erano nuovamente fertili.

Quando sarà disponibile per l’uomo

Al momento pertanto siamo soltanto all’inizio del percorso di ricerca. Secondo sempre quanto riportato su Focus i trial clinici sull’uomo sono attesi per la fine del 2022. Il principale dubbio riguarda proprio se si sarà in grado di replicare la medesima efficacia della pillola sull’uomo proprio come (sembrerebbe) essere possibile fare con gli animali sottoposti al test.