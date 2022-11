Pinguini Tattici Nucleari e la canzone dedicata a Roma: quando ci sarà il concerto all’Olimpico

I Pinguini Tattici Nucleari sono pronti a ritornare nella Capitale con il loro primissimo tour negli stadi. Ma non è tutto, perché sono anche galvanizzati all’idea di poter presentare anche il loro nuovo album dall’irriverente titolo “Fake News”. In questo modo, la band di Bergamo, dopo essere stata reduce dalla vittoria del premio Best Italian Act, conquistando anche Düsseldorf nel corso degli MTV Europe Music Awards 2022, vuole nuovamente ricominciare da Roma per un nuovo giro di giostra. Durante una loro ultima intervista ai microfoni di RTL 102.5, hanno raccontato: “Siamo contenti e onorati abbiamo vinto gli MTV Europe Music Awards e meglio di così non si può stare. Non siamo competitivi, ci piace fare musica come abbiamo sempre fatto. Fa effetto vincere un premio che ti riconosce anche a livello europeo”, conclude così Riccardo Zanotti interrogato sull’argomento.

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Roma: ufficiale la data all’Olimpico

Il nuovo tour dei Pinguini Tattici Nucleari

Come detto, allora, il primissimo tour negli stadi da parte dei Pinguini Tattici Nucleari è a un passo dal suo esordio, ma ovviamente bisognerà attendere la bella stagione: il tour negli stadi partirà il 7 luglio da Venezia con la data zero per poi proseguire nei maggiori stadi d’Italia: certamente Milano (11 e 12 luglio), Firenze (15 luglio), Torino (19 luglio), Roma (23 e 24 luglio), Bari (27 luglio), Messina (30 luglio), Olbia (13 agosto). Loro stessi, sono per primi molto eccitati all’idea: “Un tour negli stadi non ce lo saremmo mai aspettati, è una gioia incredibile e andiamo avanti senza pensarci troppo sennò è normale montarsi la testa. Siamo una squadra da sempre, nessuno in panchina e tutti in campo.”

Pinguini Tattici Nucleari a San Siro nel 2023: ecco quando ci sarà il concerto

I Pinguini Tattici Nucleari e la canzone dedicata alla città di Roma

C’è anche un’altra novità, in tutto ciò: il prossimo 2 dicembre infatti uscirà, fresco di incisione, il nuovo album della band dal titolo “Fake News”, una serie di 14 tracce i cui lavori sono iniziati più di un anno fa, con una sola idea originaria. Al suo interno, come hanno rivelato i componenti della band, ci sarebbe un brano molto simbolico dedicato completamente alla città di Roma.