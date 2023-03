Pio D’Antini, muore il papà del comico: ”Adesso hai smesso finalmente di soffrire”

Un avvenimento che ha gettato profonda tristezza nel mondo dello spettacolo: Pio D’Antini, famosa presenza del duo comico pugliese “Pio e Amedeo” ha perso il suo papà nelle ultime ore. A raccontare il triste avvenimento lo ha raccontato lui stesso, attraverso i suoi profili social, salutandolo per l’ultima volta e ricevendo anche il profondo affetto da parte di tutti i suoi fans, in una giornata tanto difficile e cupa per lui.

Pio D’Antini, morto il papà del comico

A quanto risulto, il padre era malato da qualche tempo, dal momento che Pio stesso ha scritto: ”Ciao amore mio, hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente”. Pio D’Antini, dunque, ha subito una profonda perdita, e sta passando delle ore davvero difficili. Ha dovuto salutare per l’ultima volta suo padre, colui che lo ha visto crescere e diventare l’uomo, il professionista dello spettacolo, che è oggi. Come lui stesso, nel post Facebook, ha scritto: ”Ciao Papà…ciao Amore mio…hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente. In questo giorno così triste per tutti noi vorrei dirti solo grazie… grazie perchè mi hai messo al mondo… grazie perchè ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza… grazie perchè mi hai insegnato la lealtà…sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi. Dicono che io sia quello che ti somiglia di più… ne vado fiero Pa’! Da oggi noi tutti avremo un angelo che da lassù ci proteggerà… fai buon viaggio Pa’… io, da parte mia, ogni volta che guarderò il cielo troverò una stella, la più bella, la più raggiante e cercherò di fotografarla “al meglio” come piaceva a te… ed è lì che ti ritroverò. Ti amo vita mia… così mi hai detto mettendoti a nudo il giorno di Natale… ti amo vita mia… fai buon viaggio e indicami sempre la retta via”.