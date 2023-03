Felicissima Sera 2023, ecco quando inizia: data, ospiti di Pio e Amedeo e anticipazioni

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova ed elettrizzante edizione dello show Felicissima Sera- All inclusive! Alla conduzione, come sempre, il duo comico Pio e Amedeo, pronto a regalare tante risate agli affezionati telespettatori. Dopo due anni di stop, l’appuntamento con Felicissima Sera 2023 è previsto per il prossimo 24 marzo in prima serata su Canale 5. Diversi gli ospiti ma anche i cantanti in studio, pronti a dare man forte ai comici pugliesi! Ma cosa vedremo nella prima puntata dell’esilarante show? Ecco qualche piccola anticipazione.

Felicissima sera 2023 di Pio e Amedeo: ecco quando inizia e anticipazioni

Ospiti e cantanti della prima puntata di Felicissima Sera 2023

Nel corso della prima delle tre puntate previste, nello studio del duo comico si avvicenderanno numerosi ospiti. Tra di loro Silvia Toffanin, Michelle Hunziker ma anche la soubrette e moglie di Amadeus Giovanna Civitillo. I loro sketch all’insegna del politicamente scorretto saranno, dunque, accompagnati dalla presenza di diversi ospiti e non mancherà poi lo spazio dedicato alla musica. Pio e Amedeo potranno infatti contare anche sulla presenza di diversi cantanti quali ad esempio Elisa, Zucchero ed anche Gigi D’Alessio. Insomma, le premesse per la buona riuscita dello show ci sono tutte e nel corso delle successive puntate l’elenco degli ospiti e dei cantanti è, ovviamente, destinato ad allungarsi.

I significato di All inclusive

Ai più attenti non sarà sfuggita la presenza della dicitura All Inclusive che accompagna il nome dello show. Qual è il suo significato? Ecco cosa hanno detto Pio e Amedeo a TelePiù: ‘È uno spettacolo molto inclusivo. (…)Per evitare critiche, questa volta ci siamo assicurati che tutte le minoranze fossero rappresentate. Per esempio abbiamo anche un ballerino sovrappeso che non sa ballare, ma pazienza. E noi due forniamo la quota obbligatoria di meridionali(…). Insomma, scherziamo un po’ su questa mania del ‘rappresentare tutti’. Che poi non basterebbe dire che siamo tutti meravigliosamente diversi?’