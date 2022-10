Pomezia, le ragazze del “Pomezia Diamond  Majorettes” al terzo posto nel Campionato Europeo

Il Campionato Europeo di Majorettes, svoltosi dal 13 al 16 ottobre in provincia di Udine, ha visto un grandissimo risultato per le ragazze del “Pomezia Diamond Majorettes” che si sono qualificate al terzo posto nell’importante competizione per la quale si erano minuziosamente preparate.

Le ragazze di Pomezia al terzo posto nel Campionato Europeo

Un risultato che ha lasciato il segno, grazie alla grande preparazione e all’impegno che hanno dimostrato durante la performance e che non ha mancato di lasciare il pubblico presente esterrefatto. Moltissime sono state le congratulazioni per la squadra non solo dagli amici di Pomezia, ma da parte anche degli avversari, un orgoglio tutto locale che ha suscitato un profondo apprezzamento da parte di tutta la comunità.

Cosa sono le Majorettes?

Per i non addetti ai lavori, le Majorettes non sono figure sportive singole ma fanno parte di Gruppi regolari che devono avere minimo 12 elementi (dai 6 ai 30 anni), le cui performance si susseguono sempre insieme, e in coordinazione ritmica, con una propria band musicale. Uno sport a tutti gli effetti, sebbene non convenzionale, anzi, eterogeneo, accattivante e di grande disciplina, in cui c’è in ballo musica, coreografia, scenicità, cooperazione e soprattutto tanta dedizione.

Una disciplina eterogenea

Da un punto di vista strettamente normativo, i Gruppi sono associazioni sportive dilettantistiche, definite anche Club più generalmente, con un proprio atto costitutivo, statuto e regolamento interno, alle quali spesso si aggregano, come anticipato, anche le bande musicali che collaborano alla buona riuscita del risultato. Certamente, la figura di riferimento all’interno del gruppo che si esibisce è la Capitana, majorette maggiorenne che acquisisce tale incarico su decisione del Direttivo dopo almeno due anni di anzianità nel Gruppo. Esiste, poi, un corpo di istruttori specifico che si occupa della formazione delle Capitane e dei Dirigenti e per la formazione-base dei Gruppi di nuova istituzione.