PostePay, attenzione alla nuova truffa svuota conto: come proteggersi dagli hacker

La postepay è sicuramente la carta più scelta dagli italiani, ma di contro è anche la carta sulla quale si fanno più truffe. Purtroppo internet resta un mondo virtuale pieno di insidie accessibili agli hacker, che troppo spesso sanno come fare per appropriarsi dell’identità di una persona per ripulirgli il conto.

Truffe con la PostePay

La nuova truffa PostePay consiste nella richiesta di pagamenti non veritieri o in attacchi informatici. Siccome la truffa avviene nel mondo digitale viene considerata al pari di una rapina.

L’abilità degli hacker a risalire ai dati personali

Gli hacker sono molto bravi a risalire ai nostri dati personali approfittando delle persone più “distratte”. Il cliente PostePay ricevuta la notifica con la richiesta di pagamenti non ancora contabilizzati a nome di PostePay, effettua il pagamento. E da lì inizia la truffa.

Sia Poste Italiane sia le forze dell’ordine consigliano continuamente di diffidare di mail, messaggi o SMS. Soprattutto se nel testo vi è la richiesta di rilascio di dati o del numero di conto corrente.

I consigli per proteggere il proprio conto dagli hacker

Tra gli altri consigli per proteggere il proprio conto da attacchi hacker:

– Il primo consiglio è cambiare spesso le password degli account online. Anche regolarmente o almeno ogni tre mesi. Gli hacker sono abili e trovano facilmente il modo per entrare negli account con password comuni;

– Un altro consiglio è non utilizzare la stessa password per tutti i siti;

– Anche aggiornare l’App Poste Italiane potrà essere utile contro gli hacker. In fondo gli aggiornamenti sono studiati proprio per migliorare la sicurezza del servizio e rendere l’applicazione più sicura;

– Gli hacker possono entrare anche nella linea internet e compromettere la connessione Wi-Fi. Per evitarlo si consiglia di utilizzare una rete privata virtuale;

– Infine, attenzione a mail e phishing che sono i metodi classici utilizzati dagli hacker. Si tratta dell’invio di una mail all’utente spacciandosi per Poste Italiane. Nel testo vi è un link e l’invito a controllare il conto affinché non venga bloccato. Il consiglio è non cliccare mai sui link e cestinare immediatamente la mail.