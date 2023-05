Primo weekend di sole, tutti al mare: assalto alle spiagge, pienone sul litorale romano (FOTO)

Non ci credeva nessuno. Neppure le previsioni meteo che abbiamo monitorato per voi durante le ultime settimane che pare abbiano fatto di tutto per scoraggiarci. Ed in parte è stato così, perché gli ultimi giorni hanno rasentato l’autunno, se non fosse stato per le temperature almeno, e le ore di luce: pioggia, acquazzoni, venti e tutto il resto, hanno reso il mese di maggio un novembre più caldo ed umido. Ma ora, arriva la luce fuori dal tunnel: infatti, questo weekend, ed in particolare la giornata odierna, sabato 27 maggio 2023, almeno per il momento, ha tutte le care in regola per regalarci un abbozzo di estate che è davvero prossima.

Primo weekend di sole: tutti al mare!

I romani, soprattutto, non vedevano l’ora. E così, chi ha la fortuna di avere il sabato libero, e non lavorare, si è concesso, forse, il primo bagno dell’anno: a partire dalle prime ore di luce di questa mattina, con auto stracolme e tutto l’arsenale tipico dell’estate, ecco che in molti hanno preso la via verso il litorale. Quelli che vi ci abitano, invece, non hanno dovuto fare altro che mettere il naso fuori dalla porta di casa. Ed ecco che le spiagge cominciano a riempirsi di urla, schiamazzi di gioia, vocii, colori e, ovviamente, tante persone. Il litorale è stato letteralmente preso d’assalto questa mattina, sebbene l’apice sia ancora lontano, e le cose fanno presagire che anche per la giornata di domani, a maggior ragione che è domenica, sarà lo stesso. Il primo weekend di sole e caldo è finalmente arrivato nel Lazio, e in molti ne stanno godendo appieno.

Le foto dal litorale oggi

I nostri reporter sono andati sul alcune delle spiagge più gettonate di oggi, ma non per farsi il bagno, ma solamente per riprendere qualche scatto della situazione che in queste ore si sta verificando. Ecco qualche foto per voi, per farvi, magari, venire la voglia, qualora non abbiate preso la rotta verso le nostre meravigliose spiagge (Le foto che seguono provengono dalle lingue di sabbia di Passoscuro):