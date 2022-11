Quando escono i biglietti per il concerto di Vasco Rossi a Roma: data, orario e dove comprarli

Vasco è sempre Vasco. Anche a tante generazioni di distanza dai suoi primi dischi. A dimostrarlo non sono solamente un cumulo di nostalgici, ma un vero e proprio bagno di folla avvenuto negli ultimi gioni: decine e decine di fan di Vasco Rossi hanno affollato, per fare un esempio su tutti, piazza Esedra, all’esterno del cinema Space Moderno dove è stato proiettato in anteprima il film-evento ‘Vasco Live Roma Circo Massimo 2022’. La proiezione è attesa nelle sale italiane per soli tre giorni, il 14, 15 e 16 novembre, e racconterà i due concerti che il Kom ha tenuto lo scorso giugno nella capitale davanti a 140mila persone.

Ma non è di certo finita qui, perché proprio negli ultimi giorni sono state, inoltre, annunciate le date del prossimo tour di Vasco, programmate per il 2023. Le gradi città che avranno l’onore di accogliere il grande rocker italiano sono Bologna (6 e 7 giugno, stadio Dall’Ara), Roma (stadio Olimpico, 16 e 17 giugno), Palermo (stadio Barbera, 22 e 23 giugno) e Salerno (stadio Arachi, 28 e 29 giugno). Inutile tentare di descrivere il boato e la contentezza del pubblico quando è stata diffusa la notizia dei due concerti programmati a Roma.

La soddisfazione dell’artista e del pubblico

“Questo prossimo tour sarà la prosecuzione di quello tenuto quest’anno, ci sarà continuità”, ha promesso Vasco durante una sua ultima dichiarazione alla stampa. Inutile ricordare che il tour della scorsa estate ha avuto “numeri spaventosi, come pubblico: 701mila. Siete stati voi, ragazzi. Grazie” – ha aggiunto il rocker. Ovviamente, Vasco si è detto molto contento del seguito, della performance e, soprattutto, dell’affetto dimostrato da parte del suo pubblico durante le sue mitiche esibizioni con i pezzi più sensazionali e storici della sua carriera musicale. “Ancora una volta – ha aggiunto con un sorriso mezzo accennato di soddisfazione – il tour con più spettatori è stato il mio… Forse per l’ultima volta, e me la godo…”.

VASCO LIVE 💥

IL TOUR 2023 💥😎 👉 Finalmenteeentee si torna negli stadi 👈 On the road again! Il Vasco Live Tour prosegue nel 2023 in altre città con doppie date: Bologna, Roma, Salerno e Palermo. https://t.co/NylcMnO3T4 pic.twitter.com/aZZF4FxCsH — Vasco Rossi (@vascorossi) November 8, 2022

I biglietti per il concerto di Vasco Rossi: data e orari

Per quanto riguarda, invece, le date, gli orari e la vendita dei biglietti, ecco alcune informazioni essenziali in una breve sintesi. Tutti i biglietti per qualsiasi data sono acquistabili su TicketOne: