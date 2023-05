Race for the cure 2023 a Roma: divieti e strade chiuse per la maratona di domenica 7 maggio

Race for the cure 2023. Ritorna un nuovissimo appuntamento con la maratona Komen Italia Race for the Cure che, come molti lettori sapranno viene organizzata a sostegno della lotta contro i tumori al seno. Un vero e proprio villaggio, interamente dipinto di rosa, e dedicato alla salute, al benessere e allo sport, è stato allestito con i suoi tanti gazebo al Circo Massimo. Già da qualche giorno è possibile prendervi parte. Tuttavia, la maratona si terrà domenica 7 maggio 2023, a partire dalle 10 fino alle ore 14.

Biglietti finale Coppa Italia tra Inter-Fiorentina: quando escono, prezzi e come acquistarli su Viva Ticket

Quella di quest’anno è la ventiquattresima edizione della rassegna sportiva, con alcuni elementi fedeli alla tradizione e altri completamente innovativi. Infatti, oltre alla consueta passeggiata di 2 km e alla corsa di 5 Km aperta a tutte e tutti, come sempre, quest’anno è previsto anche un percorso di 8 chilometri riservato gli atleti. Cerchiamo ora, di capire insieme il percorso che verrà seguito dalla rassegna sportiva, con tutti i divieti di sosta che sono stati disposti per l’occasione e che sono validi già da ieri, venerdì 5 maggio, con limitazioni e deviazioni delle linee bus.

Maratona Race for the Cure a Roma 2023: il percorso della rassegna sportiva

Tutta la manifestazione sportiva si snoderà attraverso le numerose vie del centro. La partenza è prevista in via Luigi Petroselli all’altezza dell’incrocio con via dei Cerchi, mentre l’arrivo è posizionato in via di San Gregorio. Ad ogni modo, ecco il percorso che dovranno affrontare tutti coloro che vorranno prendere parte alla gara e alla manifestazione sportiva prevista per domani, 7 maggio 2023: