Rapina a mano armata in macelleria: arrestati madre e figlio

Rapina a mano armata all’interno di una macelleria. Erano in due ad agire: madre e figlio non si sono fatti nessuno scrupolo nel mettere a segno il colpo. Ora però la giustizia sta facendo il suo corso e questa mattina i Carabinieri della Stazione di Lariano hanno dato esecuzione all’ordinanza per la loro carcerazione.

Leggi anche: Rapina a mano armata due supermercati, poi investe un carabiniere per garantirsi la fuga: militare in codice rosso

Rapina a mano armata in macelleria: le indagini

Cruciali nel corso delle indagini — per reati in materia di stupefacenti, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Velletri nel 2020— le intercettazioni telefoniche. Quest’ultime hanno permesso di accertare la loro responsabilità in ordine ad una rapina a mano armata ai danni di una macelleria in via dei Volsci a Velletri, avvenuta il 28 luglio del 2018.

La pena

Entrambi i responsabili sono originari di Lariano. Ora, la donna, classe 1971, dovrà scontare oltre 3 anni di reclusione mentre il figlio, classe 1998, ne dovrà scontare oltre 4 in quanto autore materiale del delitto. Quest’ultimo è infatti entrato armato di pistola all’interno della macelleria facendosi consegnare l’incasso mentre la madre lo attendeva fuori con un veicolo rubato.