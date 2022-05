Roma, rapinano il casello di Settecamini sull’A24 e fuggono: rubati 16mila euro

Nella notte del 2 Maggio, intorno alle 2:30, una macchina si è accostata al casello di Settecamini sull’A24. Con tutte le brutte intenzioni i coinvolti hanno chiuso in bagno il casellante, probabilmente armati di pistola. Hanno poi rapinato la cassaforte rubando 16mila euro. Gli assalitori sono poi scappati in auto. Le indagini della Polizia sono in corso.

Rapina casello di Settecamini

La Polizia Stradale ha avvisato immediatamente altri poliziotti, verso le 2:30, della rapina avvenuto al casello. Probabilmente i protagonisti della vicenda sono tre, ma ancora non si sa la loro identità. Dopo aver chiuso in bagno l’uomo e averlo spaventato probabilmente con la pistola, i “tre” sono scappati. La polizia sta indagando sull’accaduto.

