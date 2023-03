Rifiuti a Roma, nuovo appuntamento per la raccolta ingombranti domenica 19 marzo

A Roma è tempo di pulizie di Primavera, e la Capitale si prepara a due nuovi appuntamenti dedicati alla raccolta dei rifiuti ingombranti e al riciclo dei beni usati. Non solo ci saranno delle ecostazioni mobili posizionate nei diversi Municipi dispari, ma anche i centri di raccolta fissi che seguiranno l’orario domenicale. Ecco tutti i dettagli per rimanere aggiornati in questi articolo!

Raccolta rifiuti ingombranti a Roma: tutte le info

Domenica prossima, in occasione anche della Festa del Papà, 19 marzo 2023, avranno luogo a Roma due eventi dedicati ai rifiuti: “AMA il Tuo Quartiere” e anche le “Giornate del Riciclo”, con la presenza di vere e proprie ecostazioni temporanee in tutti i Municipi dispari, ad eccezione del Municipio I, il quale era stato già coinvolto durante lo scorso weekend. Per tutti i romani, insomma, sarà un’occasione importante per partecipare alla raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti. Si tratta, come in molti forse già sapranno, di un’iniziativa a cadenza mensile, grazie alla quale sarà possibile liberarsi dei rifiuti grossi, come elettrodomestici e materiali elettrici in generale. Il tutto, fa bene sottolinearlo, in modo assolutamente gratuito. Come anticipato ad inizio articolo, l’appuntamento con i volontari e gli operatori AMA, al di là dell’allestimento delle 11 ecostazioni mobili in altrettanti Municipio della Capitale, sarà anche a partire dalle 8.00 del mattino, con l’apertura dei Centri di Raccolta fissi, che seguiranno il consueto orario domenicale. In questo caso, saranno aperti in tutti i Municipi, sia pari sia dispari.

Dove saranno allestite le ecostazioni mobili?

Ecco, invece, una rapida rassegna dei luoghi in cui sarà possibile trovare le ecostazioni temporanee nei Municipi dispari per potersi disfare dei propri rifiuti ingombranti: