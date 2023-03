Roma, a San Basilio sfila il corteo per il diritto alla casa: ”La città ha bisogno di case pubbliche ad affitti popolari”

Roma, San Basilio. Nel pomeriggio della giornata di ieri, giovedì 16 marzo 2023, c’è stato un corteo convocato da molte realtà territoriali romane, e composto principalmente dalle associazioni Asia-Usb e dal Movimento per il Diritto all’Abitare. Il tema è il diritto all’abitazione e il contrasto agli sfratti.

Roma, sgomberi in corso a San Basilio: polizia e vigili per liberare gli appartamenti occupati

San Basilio, il corteo per il diritto alla casa: inizia la lotta

La folla, a partire dal pomeriggio scorso, si è riversata per le strade del quartiere di San Basilio per chiedere lo stop agli sgomberi e per rivendicare il diritto alla casa. Al fianco degli abitanti, molti solidali ed attivisti da tutta la città. Centinaia di persone hanno dunque sfilato in un lungo e rumoroso corteo che si è snodato per le vie del quartiere. San Basilio, del resto, è la borgata romana che incarna letteralmente il simbolo della lotta per la casa, per un’abitazione, e che da sempre si è contraddistinto per la sua reattività e solidarietà.

Il messaggio dall’Unione Sindacale di Base

Come scrivono da USB, Unione Sindacale di Base: ”La posizione è netta: o il Piano Casa garantisce il Diritto all’Abitare di tutti e tutte, svuotando quindi di significato la politica degli sgomberi e degli sfratti senza soluzione fin qui condotta, o è carta straccia. Perché questa città ha bisogno di case pubbliche ad affitti popolari, case che già ci sono e sono detenute da speculatori capaci di tenerle vuote in enorme quantità, pur di continuare a dopare il mercato degli affitti e delle vendite. Non servono dunque nuove cubature ed ulteriore consumo di suolo. Le case vanno prese a chi fino ad oggi le ha usate come arma per speculare e fare profitti (e che profitti), infischiandosene della sofferenza della citta. Questi soggetti hanno sempre avuto la piena collaborazione da parte della politica, pilotandone le scelte e condizionando la vita di milioni di persone, costrette a pagare affitti spropositati o ad indebitarsi con un mutuo”.