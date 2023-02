Rapina shock in casa a Roma, svegliano coppia e gli puntano il coltello alla gola: ‘Dateci tutto’

Si sono svegliati da un sonnellino pomeridiano e si sono trovati in casa una banda di rapinatori con guanti e passamontagna e armati di coltello. È successo qualche giorno fa nel quartiere di Colli Aniene. Il quartetto era entrato da una porta finestra e una volta dentro avevano puntato il fendente alla gola dell’uomo e iniziato a rovistare in cerca di soldi e preziosi.

La coppia ostaggio dei malviventi

Un pomeriggio da incubo per la coppia che è rimasta ostaggio del malviventi che intanto hanno messo a soqquadro l’appartamento. Nonostante le ricerche il bottino è stato magro per i quattro rapinatori che sono riusciti a racimolare solo 800 euro. Una volta messo a segno il colpo sono andati via lasciando i padroni di casa sotto choc.

La coppia ha chiesto l’intervento della Polizia del Commissariato di San Basilio che ha racconto le testimonianze delle due vittime della rapina e avviato le indagini. Ma sono poche le tracce che gli investigatori hanno trovato in casa, visto che i quattro malfattori oltre ad avere il viso coperto da passamontagna avevano anche usato i guanti per rovistare nell’appartamento.

In cerca di immagini di videosorveglianza per identificare i rapinatori

Indagini complicate, quindi, per gli inquirenti che ora cercano di reperire immagini di videosorveglianza presenti in zona per poter identificare i rapinatori, oltre ad aver ascoltato i vicini per verificare se qualcuno abbia sentito o visto qualcosa che possa aiutare nelle attività investigative. Gli investigatori non si sbottonano sugli eventuali sviluppi delle indagini che proseguono a ritmo serrato per cercare di dare un nome a quei malviventi che si sono introdotti in pieno giorno in appartamento seminando il terrore.

Per fortuna, però, a parte il grande spavento, la coppia di coniugi affidata alle cure dei sanitari del 118, non ha riportato conseguenze più serie da quell’incursione in pieno giorno.