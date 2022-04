Roma, armato di mazza danneggia auto e scooter, poi fugge: è caccia all’uomo col cappuccio

Si “diverte” a colpire auto e scooter con una mazza da baseball, danneggiando i mezzi parcheggiati in strada. Poi, prima che qualcuno intervenga, fugge nel buio della notte. Ormai i suoi raid si stanno intensificando e cominciano a preoccupare i residenti del III Municipio. L’ultima incursione è avvenuta a Roma ieri sera, mercoledì 13 aprile, attorno alle ore 21 in via Monte Ruggero, al Tufello, all’altezza del civico 50.

Colpi di mazza sulla Megane

Armato di mazza da baseball, ha iniziato a colpire ripetutamente una Renault Megane grigia. L’uomo, dalla descrizione fatta da alcuni testimoni, indossava una felpa con cappuccio che gli copriva parte del volto, in modo da non essere riconosciuto. Alla vista dei residenti che si sono avvicinati, è scappato.

Poco dopo l’uomo si era spostato in via della Bufalotta, all’altezza di via Nino Martoglio, a Montesacro. “Agitava la mazza di legno in aria”, racconta un testimone. “Saranno state le 22. Era incappucciato, ma abbiamo visto che aveva la carnagione olivastra”.

L’uomo ha poi proseguito su via Monte Rocchetta, in direzione di via degli Euganei, continuando a colpire a caso i mezzi parcheggiati in strada. È stata chiamata la polizia, che è intervenuta con una pattuglia del locale distretto. Ma gli agenti, pur pattugliando la zona, non sono riusciti a individuarlo.

“Abbattuti” tutti gli scooter parcheggiati in via val Pellice

Solo pochi giorni prima era stato visto poco distante, in via Val Pellice, in zona Conca d’Oro. Alle 2 di notte, l’uomo aveva iniziato a gettare a terra tutti gli scooter e le moto parcheggiate. Non contento, si era messo a urlare per la strada, svegliando i residenti, che si sono così accorti dello scempio. “Sicuramente non sta bene con la testa”, commenta un cittadino, “ma è assurdo che dobbiamo rimetterci in questo modo. Va in giro armato di mazza!”

La polizia, informata dei vari episodi, ha avviato un’indagine.