Roma, piromani in azione nella notte a Montesacro: a fuoco due auto e sette cassonetti (FOTO)

Ancora piromani in azione nella notte a Roma. A bruciare alcuni cassonetti dei rifiuti e due automobili parcheggiate. E’ successo a Montesacro, nel III Municipio. Il quartiere da tempo è oggetto delle lamentele dei residenti per quanto riguarda la sicurezza, specie nella zona della movida, attorno a piazza Sempione.

Gli incendi ai cassonetti

Il primo incendio era scoppiato nel pomeriggio di sabato con ignoti che avevano dato alle fiamme due cassonetti su viale Jonio, in corrispondenza dei civici 87 e 156. Entrambi erano a ridosso delle abitazioni. Un altro era stato bruciato in via Ugo Ojetti all’altezza del civico 470. Per spegnere le fiamme erano intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. Sul posto anche i carabinieri, per dare il via alle indagini sul rogo.

Leggi anche: Roma, 19enne accoltella due ragazzi in strada senza motivo: arrestato per tentato omicidio

A fuoco anche le auto

Poche ore dopo, in piena notte, un altro incendio. Stavolta, oltre a quattro cassonetti, sono state colpite anche due auto. A bruciare una Fiat 500 e una BMW. I piromani hanno colpito in via Maiella.

“Ciò che è avvenuto ieri sera è un episodio molto grave. L’incendio ha distrutto almeno due auto e vari cassonetti molto vicini alle abitazioni. La zona di Sempione è sotto i riflettori ormai da tempo per movida incontrollata ed episodi criminosi. Chiediamo da anni cambiamenti e maggiore sicurezza”. Queste le parole di Lucio Parlavecchio, che da tempo si fa da portavoce dei problemi del quartiere. “Ogni fine settimana centinaia di giovani frequentano questa zona, che è il fulcro della movida di Montesacro. Fiumi di alcol scorrono sulle strade. Le vie parallele vengono trasformate in luogo di ritrovo di centinaia di comitive che di fatto, in più occasioni, come la scorsa estate, hanno anche bloccato il traffico”.

Il fenomeno della malamovida

I residenti inoltre lamentano degrado totale nella zona dovuto proprio al fenomeno della malamovida.

“Bicchieri e bottiglie vengono ritrovate sulle auto la mattina dopo e in alcuni casi ci sono stati anche dei danneggiamenti. Alcuni di questi ragazzi, anziché divertirsi in modo normale, superano ogni limite, violando la legge. Solo a Novembre sono state registrate numerose aggressioni con rapine da parte di una gang di minorenni ai danni di alcuni coetanei. Siamo stanchi di questa situazione, servono maggiori controlli”, conclude Parlavecchio.

Sulla stessa linea il consigliere comunale Riccardo Corbucci che in un post pubblicato su Facebook ha commentato così i due episodi. “Questa notte Montesacro è stata vittima di un’altra notte brava di teppismo con cassonetti incendiati e auto vandalizzate. È assolutamente necessario estendere anche al III Municipio i giusti provvedimenti già adottati dall’amministrazione in altri Municipi della nostra città e aumentare i controlli”.

(foto di Riccardo Corbucci)