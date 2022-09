Roma, band derubata poco prima del concerto: raccolta fondi per ricomprare l’attrezzatura

È stata vittima di un furto proprio nella sua penultima data del tour, a Roma. La band “I Legno” nella sua tappa romana è stata derubata di tutta l’attrezzatura.

Sono stati proprio i componenti del gruppo a postare su Instagram la foto del furgone aperto e svaligiato, a dichiarare: “Ciao, siamo i Legno e purtroppo sabato 17 Settembre a Roma siamo stati derubati dal furgone di tutta l’attrezzatura: batteria, chitarre, tastiere”. E lo hanno fatto per lanciare una raccolta fondi su GoFundMe. Soldi che saranno utili alla band per comprare nuove attrezzature.

La band è rimasta senza attrezzatura

Hanno perso tutto con quel furto. Tutto quello che contava per loro e per il loro lavoro. Tanta l’amarezza per i giovani musicisti che sulla loro pagina Instagram gli artisti hanno postato la foto del furgone aperto dai ladri e hanno scritto: “Doveva essere una serata di musica e divertimento e soprattutto di lavoro in quel furgone c’era la nostra vita e la nostra passione”.

Ancora sotto choc i componenti della band hanno aggiunto: “Purtroppo è accaduto l’impensabile, siamo disarmati e scioccati, non abbiamo nessuna parola per descrivere questo schifo. Anni di sacrifici che non potete neanche immaginare ci sono stati portati via”.

E nel ricordare la raccolta fondi ringraziano “tutti quelli che decideranno di dare un contributo il vostro supporto adesso per noi è fondamentale per poter tornare a lavorare e a suonare per voi”.

In tanti si sono dimostrati sensibili a quanto accaduto a “I Legno”. Subito si è attivato il cordone di solidarietà. In poco tempo le donazioni sono già state più di cento e sono stati raccolti 3.800 euro. La campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/crowdfunding-legno-band