Roma, cosa fare nel weekend: concerti, mostre ed eventi sabato 16 e domenica 17 luglio

Cosa fare nel weekend? Arrivati, quasi, al fine settimana, questa è una delle domande più gettonate. E che, molto spesso, fa anche andare in crisi più comitive. Chi preferisce andare in un posto, chi in un altro. Chi non ha idee e chi non sa decidersi. Insomma, una buona occasione per farsi venire qualche dubbio. Proprio per questo, abbiamo pensato ad alcuni eventi che potrebbero fare al caso vostro!

Cosa fare questo weekend a Roma

Come tutti i weekend, Roma e dintorni, si colorano con tantissimi eventi e iniziative a tutte le ore del giorno. Mattina, pomeriggio, sera, notte. Non importa, ci sarà sempre qualcosa da fare. Ecco i programmi pensati per Sabato 16 e Domenica 17 Luglio!

Rock in Roma 2022

Continua il grandissimo evento dedicato ad alcuni degli artisti più influenti di questo momento: Rock in Roma. Quest’anno, dopo il lungo periodo di stop, sono tantissimi i concerti che non si possono perdere. Dopo i Maneskin, Ariete, Achille Lauro e tantissimi altri.. questo Sabato 16 Luglio, arriva un ospite internazionale: Anuel AA. Impossibile resistergli, soprattutto perché è il capo assoluto delle colonne sonore delle nostre estati!

Cinema in Piazza

Un’iniziativa che va avanti da anni e un’esperienza che, per forza, deve essere fatta. Letteralmente i film che più amate nei grandi schermi delle piazze più iconiche della città.

Sabato:

Trastevere, “Hook Capitan Uncino”.

Parco della Cervelletta “La comune”. Domenica, “Lo Hobbit”

Monte Ciocci, “Milano via Padova”

Domenica:

Trastevere, “Hook Capitan Uncino”

Parco della Cervelletta, “Lo Hobbit”

Monte Ciocci, “Milano via Padova”

Ninfa Jazz

Tornano i concerti per l’estate 2022 in un posto meraviglioso e unico: i Giardini di Ninfa. Qui, si ospiterà il programma “Ninfa di sera”. Sabato 16 Luglio ci sarà il primo appuntamento con Benny Benack III con Coppola/Cordisco/Rosciglione Trio.

Ludwig Summer Tour 2022

Torna Ludwig, il re dell’estate! Finalmente, inizia il “Ludwig Summer Tour 2022” grazie al quale sarà ospite nelle più importanti discoteche italiane, e non solo. Domenica 17 Luglio, sarà a Ostia al Kursaal Village!