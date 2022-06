Roma, cosa fare nel weekend: tutti gli eventi di Sabato 4 e Domenica 5 Giugno

L’estate è alle porte. Il tempo è decisamente caldo e le giornate si fanno sempre più lunghe. Finalmente è arrivato Giugno e questo vuol dire che per molti il relax è alle porte. I più fortunati infatti potranno approfittare del ponte del 2 Giugno regalandosi un lunghissimo weekend. Tuttavia, anche chi è impegnato tra lavoro e studio ha bisogno di qualche ora libera. Ecco tutti gli appuntamenti che la Capitale offre questo weekend!

Cosa fare nel weekend del 4 e 5 Giugno a Roma

Per Sabato e Domenica, il primo weekend di Giugno, Roma si accende con nuove iniziative che possono interessare tutti. Finalmente inizia Ostia Antica Festival, Dodici Note alle Terme di Caracalla e il fantastico Cinema in piazza. Ci aspetta poi tanto altro. Tutto pensato per accogliere la bella stagione che sta per arrivare. Ospiti speciali, Claudio Baglioni e Fiorello.

Musei gratis

Come tutte le prime Domeniche del mese, ecco che torna la possibilità di visitare tutti i Musei Civici gratis. Tutti i visitatori, residenti e non, potranno avere l’ingresso libero nelle aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali. Inoltre, sarà possibile anche l’accesso ai siti Super, ovvero la visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino. Ricordiamo che la prenotazione è necessariamente obbligatoria.

Claudio Baglioni in “Dodici Note”

Con “Dodici Note – TUTTI SU!”, arriva Claudio Baglioni. Il cantante aprirà la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla. Una serata emozionante che per la prima volta ospita un compositore e interprete di musica moderna. Ci saranno ben 12 repliche. Tutto inizierà dal 3 Giugno in poi.

Fiorello apre Ostia Antica Festival 2022

Finalmente, torna anche Ostia Antica Festival. Quest’anno ad aprire la stagione sarà un ospite davvero speciale, Fiorello! Dopo il suo imperdibile tour per tutta l’Italia eccolo che torna nella Capitale. Si fermerà il 3, 4, 5, e 6 Giugno. Non ha bisogno di tante presentazioni. I suoi show sono imparagonabili e, sempre, riesce a stupire il pubblico con qualcosa di nuovo.

Il Cinema in piazza

A Piazza san Cosimato verrà proposto “Il Cinema in piazza” un’iniziativa che da anni appassiona tutti. Il 3 Giugno verrà proiettato il film “I Predatori“, il premiatissimo debutto dietro alla macchina da presa di Pietro Castellito. Sabato 4 Giugno ci sarà invece “E.T – L’Extraterrestre” e Domenica 5 Giugno con Francesca Archibugi, Stefania Sandrelli e Serena Dandini presenteranno “Mignon è partita”.

Vintage Market “versione estiva”

Per Domenica 5 Giugno è in programma l’allestimento di un mercato in giardino, versione estiva, gigantesco a Largo Venue. Ci saranno 60 espositori selezionati di vintage, artigianato, home decor, libri, vinili e artisti indipendenti che esporranno i loro lavori dal pomeriggio fino a tarda sera. Il tutto accompagnato da ottimi drink.

Noizy in concerto per la prima volta

Per la prima volta, il cantante Noizy si esibirà il 4 Giugno a Cinecittà World. Un posto bellissimo dove trovarsi in compagnia di qualche amico, bere qualcosa e avere la possibilità di assistere alla prima esibizione del rapper albanese, tra i più famosi in Europa, a Roma.