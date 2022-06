Ondata di calore a Roma, è allerta arancione: le previsioni meteo per il 2 e il 3 giugno 2022

Le allerte meteo, quelle per pioggia e temporali, sembrano un ricordo lontano. Sì, perché già da qualche settimana a Roma (ma in realtà in tutta Italia) le temperature sono alte, forse addirittura anomale per il periodo. E il mese di giugno, che è appena iniziato, sarà all’insegna del caldo, al punto che nella Capitale è stata diramata poco fa un’allerta arancione, di livello 2, per ondate di calore.

Che tempo farà a Roma e nel Lazio giovedì 2 giugno

Domani a Roma il tempo sarà stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata, sole prevalente anche al pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +15°C e +34°C. Nel resto del Lazio, invece, il tempo sarà in prevalenza stabile con ampi spazi di sereno su gran parte della regione in mattinata, sole prevalente su coste e zone interne anche al pomeriggio, salvo isolati acquazzoni al confine con l’Abruzzo. Asciutto in serata con cieli generalmente sereni su tutto il territorio.

Allerta arancione venerdì 3 giugno 2022

Ma è per la giornata di venerdì 3 giugno che a Roma è stata diramata l‘allerta arancione per ondate di calore. Questo perché, come si legge sul sito ufficiale, ci saranno temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone anziane, i neonati e i bambini, le persone con malattie croniche, quelle con disturbi psichici, con ridotta mobilità e/o non autosufficienti, quelle persone che assumono regolarmente farmaci.

