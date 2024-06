Roma, crolla albero in Via di Mezzocammino | FOTO

Ennesimo crollo di un albero a Roma, è successo poco fa in Via di Mezzocammino a due passi dalla Pontina. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco unitamente – per la viabilità – agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli aggiornamenti.

Alberto crollato, l’ennesimo, a Roma. E’ successo intorno alle 11.45 lungo Via di Mezzocammino nella zona di Spinaceto. Sul posto, dopo la segnalazione al 112, sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur. Presente anche il servizio giardini di Roma Capitale. La pianta, secondo quanto si apprende, è caduta al suolo nei pressi della rotatoria Terenzio Tocci (che interseca anche Via Cascione e Via Giovanni Micheletti) vicino alla Via Pontina. Al momento non si ha notizia di eventuali danni.

