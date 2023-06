Roma, furti nei negozi e appartamenti alla Romanina e Cinecittà: arrestati cinque malviventi in poche ore

Roma, continuano i furti nei negozi e nelle abitazioni nella zona della Romanina, ma grazie alle segnalazioni dei cittadini sono stati arrestati ben cinque malviventi nei giorni scorsi. Alcuni sono stati colti in flagrante all’uscita di un negozio con la refurtiva, mentre gli altri due sono stati arrestati mentre cercavano di aprire la porta interna in un condominio.

Aumentano i furti nei negozi alla Romanina

I furti nei negozi sono sempre più frequenti: vengono presi d’assalto soprattutto i rivenditori di abbigliamento. Se i locali sono grandi e c’è poco personale, rubare diventa ancora più facile. È quanto hanno constatato le forze dell’ordine in borghese che nei giorni scorsi si sono appostate fuori di alcuni negozi in zona Romanina, per la precisione, in Via Alimena. Ad un tratto, sono usciti tre uomini da un negozio con alcuni sacchi pieni e un’aria losca. L’intuizione della polizia è stata più che giusta. Nonostante il tentativo di fuga dei tre uomini, sono stati presi e arrestati.

Proseguono i furti in appartamento

Non solo furti nei negozi, in questo periodo in cui molti vanno in vacanza e lasciano le case incustodite, molte abitazioni sono prese d’assalto dai ladri. Quest’altro episodio è avvenuto la notte scorsa in Via Rizzieri, a Cinecittà Est. Qualche giorno fa un cittadino aveva segnalato la presenza, in zona, di alcuni ladri avvezzi a scavalcare recinzioni e cancelli dei palazzi. Così, le forze dell’ordine si sono appostate nei paraggi e hanno colto in flagrante due uomini intenti ad aprire illegalmente la porta di una casa all’interno di un condominio.

Le indagini sui cinque malviventi

La polizia nei giorni scorsi ha catturato ben cinque malviventi. I tre ladri nei negozi sono stati arrestati in quanto già gravemente indiziati per furto aggravato e concorso di colpa. Così come sono stati arrestati anche i due uomini colti in flagrante durante il tentativo di furto in un’abitazione, anche loro con precedenti. Tuttavia, al momento devono essere considerati comunque presunti innocenti, dato lo stato iniziale delle indagini. Verranno ritenuti colpevoli nel momento in cui saranno conclusi gli accertamenti e la sentenza sulla loro criminalità sarà irrevocabile.