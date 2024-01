Roma, la Befana arriva a Piazza Navona (VIDEO)

Befana 2024 a Roma, il maltempo non ferma l’arrivo della tradizionale ‘vecchina’ a Piazza Navona. Ecco le immagini.

La pioggia e il brutto tempo non hanno impedito l’arrivo della Befana a Piazza Navona. Come vuole la tradizione. In tanti sono rimasti stamattina, sabato 6 gennaio 2024, con gli occhi all’insù (e con l’ombrello aperto) per l’evento che, di fatto, conclude le festività natalizie.

Alle 10.30, come da programma (oggi previsti anche degli orari speciali per la metro), la nonnina si è calata dall’alto per la gioia dei presenti. Nella piazza, lo ricordiamo, sono stati allestiti anche i tradizionali mercatini.

Foto in alto in copertina tratta da Facebook, autrice AnnaLisa Stramazzi

L’arrivo della Befana a Piazza Navona

Di seguito invece un video.

Fonte video e foto: Facebook, Sergio Marini, Fondazione Italia Sostenibile)