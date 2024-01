Epifania 2024 a Roma, a Piazza Navona arriva la Befana: programma completo

Epifania 2024 a Roma, a Piazza Navona arriva la Befana: orari, spettacoli ed eventi in programma

L’Epifania 2024 è ormai alle porte. Manca davvero poco perché la vecchina più amata da grandi e piccini si presenti finalmente con il suo carico di dolciumi, oppure – nei casi peggiori – di carbone. Ma, oltre a ciò, la cara vecchia befana porterà anche una notizia non proprio felicissima: la fine di questo lungo periodo festivo.

Sì, perché, come dice il detto ‘l’Epifania tutte le feste porta via’. Ma non c’è da scoraggiarsi, perché questo è un altro giorno di festa da passare in famiglia, in compagnia degli amici o dei propri cari, prima di ritornare alla routine lavorativa.

Epifania a Roma: il programma dal primo dicembre 2023 al 6 gennaio 2024

Anzi, il programma dedicato all’Epifania 2024 è molto ampio, ricco e prolungato nel tempo: infatti la Festa della Befana a Piazza Navona quest’anno è iniziata in anticipo: dal 1° dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 tanti eventi speciali per festeggiare il Natale e aspettare l’evento più amato da tutti. Mercatini, musiche di contorno, spettacoli itineranti e un sacco di stand eno-gastronomici contorneranno Piazza Navona durante tutto il periodo di festa, così che ogni giorno possa essere un’esperienza unica.

A Piazza Navona, una befana da non perdere

Insomma, quest’anno a Roma, l’Epifania 2024 è davvero un evento da non perdere per nulla al mondo, soprattutto se si decide di passarlo in centro: a Piazza Navona, dove ogni anno la befana è attesa da tutti, romani e turisti. Non ci sarà solamente il suo spettacolare atterraggio nella grande piazza, il giorno del 6 gennaio 2024, perché ad accompagnare la giornata e le settimane precedenti troverete anche tanti eventi, spettacoli e intrattenimenti vari. Siete pronti? Ecco il programma completo, continuate a leggere!

I mercatini a Piazza Navona per l’Epifania 2024

Tutti i giorni, ad esempio, i mercatini in Piazza Navona offriranno prodotti artigianali, regali unici, dolciumi, balocchi, addobbi natalizi e prelibatezze gastronomiche assolutamente da non perdere. “L’impianto della Festa non cambia rispetto allo scorso anno, abbiamo messo a bando le postazioni vuote per allestire il mercato natalizio e ne avremo quindi quattro in più dedicate all’artigianato.

Come Roma Capitale saremo presenti con uno stand istituzionale e daremo anche la possibilità a tutti i Municipi di raccontare le loro iniziative e servizi per i cittadini, creando così un collegamento tra centro e periferie; – dichiara Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità – abbiamo voluto privilegiare gli artigiani, i librai, chi vende cornici e altro ancora. L’invito per tutti è quello di venire a Piazza Navona anche per i regali di Natale”.

Sportelli per i cittadini, esperienze tecnologiche ed immersive

Come si legge anche sulla pagina ufficiale del comune di Roma, anche Roma Capitale presidierà la piazza con uno stand istituzionale. Qui sarà possibile per tutti entrare in contatto con le diverse realtà che compongono l’Amministrazione Capitolina: l’Olio di Roma, gli sportelli ai cittadini, esperienze tecnologiche immersive. Per gli amanti dello shopping natalizio, i mercatini allestiti in piazza offriranno prodotti artigianali, regali unici e prelibatezze gastronomiche, come anticipato.

Atterraggio della Befana a Piazza Navona il 6 gennaio 2024

Il giorno più atteso, ad ogni modo, sarà senz’altro il 6 gennaio 2024, ovvero il giorno della befana, quando la vecchia signora planerà sull’immensa e bellissima Piazza Navona, davanti allo stupore di tutti. E poi, una volta atterrata, ecco che inizierà a distribuire doni e dolciumi a tutti i bambini della piazza che la accoglieranno.