Befana a Roma, a che ora chiude la metro il 6 gennaio: orari

Festività ormai agli sgoccioli ma un ultimo, importante, appuntamento a Roma: quello con la Befana e con il tradizionale evento di Piazza Navona. Ancora fino al 7 gennaio in vigore il piano ad hoc dei trasporti predisposto per Natale, i dettagli

Tutto pronto per l’arrivo anche quest’anno in uno dei luoghi simbolo della Capitale della vecchina munita di scopa che “tutte le feste porta via” (qui il programma completo della manifestazione). Come di consueto sarà altissimo il numero di persone che si recherà a Roma per l’evento e, di conseguenza, metro e bus saranno presi d’assalto.

Il Campidoglio, per queste festività, ha reso noto il piano straordinario del trasporto pubblico locale che rimarrà in vigore fino a domenica 7 gennaio. Dopodiché si tornerà al regime in vigore il resto dell’anno, quello ordinario.

Come spostarsi a Roma il 6 gennaio 2024

Per quanto riguarda orari e modalità della metropolitana, ancora per pochi giorni, bisognerà dunque far riferimento alla programmazione scattata lo scorso 8 dicembre, quella varata per le Feste per l’appunto. Nello specifico, la Metro A rimarrà aperta per tutta la durata del servizio: è sospesa infatti la chiusura alle 21.00 dalla domenica al giovedì.

Inoltre come accaduto a dicembre, in particolare nei giorni 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 dicembre, anche il prossimo weekend (6 e 7 gennaio, Epifania compresa) sarà intensificato il servizio con 48 corse aggiuntive rispetto al normale servizio. Sulla Metro C, infine, viene garantito un treno in più da metà giornata a fine servizio.

Le tre linee gratuite verso il centro

Ricordiamo inoltre che, sempre fino a domenica 7, saranno attive le tre linee speciali per raggiungere senza alcun costo il centro. Si tratta della Free 1, Free 2 e della linea 100 attive e gratuite dallo scorso 8 dicembre. Di seguito vi ricordiamo i percorsi effettuati e le altre informazioni utili:

Free 1

Percorso: Via E. De Nicola (stazione Termini – Repubblica (MA) – Via Nazionale – Via Milano – Traforo Umberto I – Via del Tritone – L.go Chigi.

Via E. De Nicola (stazione Termini – Repubblica (MA) – Via Nazionale – Via Milano – Traforo Umberto I – Via del Tritone – L.go Chigi. Orari: Tutti i giorni – festivi inclusi – dalle 9 alle 21

Tutti i giorni – festivi inclusi – dalle 9 alle 21 Scambio: parcheggio FS “Piastra Termini” (1^ ora gratis), ingresso da via Marsala 53

Free 2

Percorso: Partigiani – Piramide (MB) – Via Marmorata – Bocca della Verità – Piazza Venezia – Via del Corso – L.go Chigi.

Partigiani – Piramide (MB) – Via Marmorata – Bocca della Verità – Piazza Venezia – Via del Corso – L.go Chigi. Orari: Tutti i giorni – festivi inclusi – dalle 9 alle 21

Tutti i giorni – festivi inclusi – dalle 9 alle 21 Scambio: parcheggio Atac Partigiani (tariffa 0,80 €/ora – 5 €/g ), ingresso da piazzale dei Partigiani

Linea 100