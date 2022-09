Roma: mangia a sbafo nel supermercato, poi minaccia i dipendenti con una spatola da muratore

Un 30enne è stato arrestato per aver mangiato e bevuto a sbafo in un supermercato e aver minacciato con una spatola da muratore i dipendenti quando hanno cercato di fermarlo. È stato dato subito l’allarme alle forze dell’ordine che sono accorse.

La Polizia insegue e ferma l’uomo

Sono stati i poliziotti del XIII Distretto Aurelio, del Commissariato Monte Mario, del XIV Distretto Primavalle ad intervenire in via Aurelia per la segnalazione di una persona armata di coltello all’interno di un supermercato.

Una volta arrivati sul posto i poliziotti su indicazione dei dipendenti hanno seguito l’uomo che stava cercando di scappare. In breve il 30enne è stato fermato dagli agenti che poi hanno raccolto le dichiarazioni dei presenti.

Cosa era successo nel supermercato

I dipendenti del supermercato hanno riferito di aver sorpreso l’uomo, un cittadino dell’Afghanistan di 30 anni, consumare cibo e bevande presenti negli espositori dell’esercizio commerciale che, dopo averli minacciati non con un coltello come si era pensato inizialmente ma con una spatola da muratore, si è dato alla fuga.

L’arresto dell’uomo è stato convalidato ed è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.