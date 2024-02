Roma mobilità, riapre il settore B del parcheggio Laurentina: 231 i posti auto

Da oggi è stato riaperto il settore B del parcheggio della stazione Laurentina, della metro B. Un momento atteso dai residenti, visto che solo quest’area è in grado di ospitare 231 auto.

La porzione di parcheggio era stata chiusa in quando è stato constatato che adiacente all’area di sosta si trovava un grande archivio, incompatibile per rinnovare il certificato prevenzione incendi. Il lasso temporale nel quale il settore B è rimasto chiuso è stato necessario a rimuovere il materiale cartaceo.

Il multipiano presso la stazione Metro Laurentina è tornato completamente fruibile

Adesso il multipiano situato nei pressi della stazione della Metropolitana Laurentina è tornato fruibile in ogni sua parte. Composto da un settore A, da uno interrato, il B, sotto il capolinea degli autobus e un’area a raso. Da oggi, mercoledì 7 febbraio, pertanto, saranno 1244 i posti auto messi a disposizione dell’utenza, 25 dei quali riservati ai diversamente abili.

L’assessore alla Mobilità ha espresso la sua soddisfazione

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè che ha sottolineato: “La riapertura del Settore B del parcheggio di scambio Laurentina è un ottimo risultato, a beneficio dei cittadini romani e dei pendolari che potranno tornare ad usufruire di 225 posti auto importanti per favorire l’accesso al trasporto pubblico e garantire l’intermodalità degli spostamenti”.

Patanè: ‘Una riapertura che rientra nel piano di valorizzazione delle aree di sosta’

Patanè ha voluto anche precisare come “la completa riapertura del parcheggio, si inserisce nel piano complessivo che abbiamo avviato fin dall’inizio della nostra amministrazione di valorizzazione e recupero delle aree di sosta, settore fondamentale per riattivare il sistema della mobilità cittadina. Ci siamo impegnati da subito infatti per sbloccare importanti opere dopo anni di immobilismo, come ad esempio il parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia, di Cornelia e Piazzale della Radio”.