Roma, il Muro Torto si prepara ai lavori di giugno: strade chiuse e blocchi. Obiettivi decoro e sicurezza

Lavori a Roma. Un restyling, un nuovo look, tutto per la sicurezza e il decoro. Buche da chiudere, asfalto da rifare, pulizia tombini e caditoie, segnaletica verticale e tutto il corollario. Il Muro Torto cambierà grazie ai lavori che vi saranno nei prossimi mesi, ecco qualche dettaglio in più sulle opere da realizzare in questo articolo.

Muro Torto si prepara ai lavori di giugno

Il piano dei lavori è già pronto, ora bisogna solamente partire. La partenza avverrà con la riqualificazione del sottovia Ignazio Guidi che collega il Muro Torto alla zona di Termini e alla Nomentana. Subito dopo, poi, sarà la volta della Nuova galleria circonvallazione interna (quella che passa sotto la stazione Tiburtina) e della galleria Giovanni XXIII, come spiega anche il Messaggero in un suo recente pezzo sull’argomento. Come di consueto accade con i lavori di tale portata, i cantieri saranno aperti prevalentemente di notte, per evitare di avere serie ed ulteriori ripercussioni sul traffico cittadino, il quale è già abbastanza in difficoltà normalmente. Le opere sono previste dalle 21 della sera fino alle 6 del mattino. Durante queste ore la viabilità sarà interdetta per tutti gli utenti del traffico. Inoltre, non è escluso che si dovranno effettuare dei lavori anche di giorno, data la loro portata e complessità.

Problemi di viabilità a Roma

Tuttavia, nonostante tutte le precauzioni, i disagi potrebbero essere comunque dietro l’angolo dal momento che parliamo di strade importanti per la circolazione, tre importantissimi assi spesso attraversati da chi deve spaccare la Capitale da un capo all’altro. Per tali opere è stato messo in campo un investimento dal valore di 1 milione di euro. Ad ogni modo, si tratta di lavori importanti e strutturalmente necessari. L’obiettivo del Campidoglio è duplice in questo senso: 1. ampliare la sicurezza sui tratti interessati e, cosa non da poco, ripristinare il decoro di una delle vie più importanti. Il tutto, poi, diventa ancora più importante se leggiamo la vicenda in prospettiva Giubileo 2025.