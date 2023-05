Roma, nominato il nuovo Prefetto: è Lamberto Giannini

Roma ha finalmente un nuovo Prefetto. Si tratta di Lamberto Giannini, capo della Polizia di Stato per ben due anni, ora viene chiamato a ricoprire il nuovo incarico, rimasto scoperto da marzo scorso, quando Bruno Frattasi ha lasciato per andare a ricoprire il ruolo di direttore dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Chi è Lamberto Giannini e quali incarichi ha ricoperto nella sua carriera

Giannini è nato a Roma il 29 gennaio del 1964, ha 59 anni, e si è laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza. La sua carriera in Polizia è iniziata nel 1989. In servizio nelle questure di Torino e Roma, ha assunto poi la direzione della Digos di Roma nel 2004. È stato promosso dirigente superiore di Polizia nel 2013 e, a seguire, direttore del servizio centrale Antiterrorismo, un ruolo nel quale ha rivolto particolare attenzione nel contrasto della minaccia del terrorismo di matrice radicale religiosa. Viene nominato Capo della Polizia nel 2017 e direttore della Direzione centrale della polizia di prevenzione e presidente del Comitato Analisi strategica antiterrorismo. Nominato prefetto nel 2019. Dal 2020 è docente di Diritto penale ed Antiterrorismo all’Università della Tuscia. Viene nominato dal Consiglio del ministri, a dicembre 2020, capo della segreteria del dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno Da due anni ha ricoperto il ruolo di Capo della Polizia, come successo di Franco Gabrieli.

Diverse le inchieste alle quali ha preso parte

Ha lavorato a diverse inchieste e tra queste: l’omicidio di Marta Russo la giovane studentessa colpita da alcuni colpi di arma da fuoco mentre camminava nei viali dell’Universitò, ma anche gli omicidi dei professori Massimo D’Antona e Marco Biagi nel nome delle Brigate Rosse, l’omicidio della giornalista Maria Grazia Cutuli in Afghanistan e ha contribuito all’arresto nel 2005 a Roma di uno dei terroristi di Al Qaeda che aveva minacciato di farsi esplodere nella metropolitana di Londra. Si tratta, però, solo di alcuni casi seguiti dal neo prefetto di Roma.