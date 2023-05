Roma, da inizio anno premi per 1 milione e 400mila euro: la fortuna è di casa

Roma. La fortuna e la dea bendata continuano a sorridere al nostro territorio, quello della regione Lazio. Sorrisi di gioia e soddisfazione, perché continuano a fioccare, da un po’ di tempo a questa parte, vincite e premi in denaro direttamente dalla Lotteria degli Scontrini. Stando agli ultimi bollettini, il totale dei premi assegnati nel primo quadrimestre di quest’anno ammonta a 1.400.000 euro e oltre 60 sono stati i fortunati vincitori che, tra acquirenti ed esercenti, si sono recati presso la sede di Roma dell’Ufficio dei Monopoli per farsi assegnare il premio. SuperEnalotto, la fortuna bacia Roma: oltre 53mila euro di vincita in Centro Da inizio anno ben 1 milione e 400mila euro di vincite riscosse a Roma

Sono davvero tante le storie, anche curiose, legate alla Lotteria gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Come quella della coppia che ha vinto 25 mila euro grazie all’acquisto di una ciotola per un cagnetto appena adottato o quella della ragazza che ha reclamato una strepitosa vincita mensile dal valore di ben 100mila euro a seguito di un semplice acquisto al supermercato di quartiere. La fortunata vincitrice, accompagnata dal padre presso gli Uffici ADM, ha voluto rilasciare una dichiarazione ai funzionari del capoluogo laziale: “E’ la prima volta nella mia vita che sono baciata dalla fortuna!”

La fortuna è di casa nel territorio

La Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia, perfezionata la procedura, autorizzerà l’ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita. E domani, dunque, a chi toccherà? Del futuro non c’è certezza, e forse è anche questo il bello. Una cosa è certa, ad ogni modo: c’è un legame speciale tra la Fortuna e il nostro territorio.