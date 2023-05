Roma-Salernitana, si svuota la Curva Sud: vietato striscione dei Fedayn per Roberto Rulli

Durante la partita Roma-Salernitana, la Curva Sud si è completamente svuotata. Un vuoto che si è sentito, anche perché subito dopo è calato anche un certo gelo, assolutamente inconsueto per il contesto di riferimento. Gli ultras erano pochi, ed erano in silenzio. Ma per quale ragione tutto ciò? Cosa è successo?

Roma-Salernitana: le proteste per il divieto dello striscione

Solamente qualche tempo dopo si è scoperto l’arcano, la vera ragione di una situazione non proprio convenzionale. Di fatto, dietro al silenzio dei tifosi pare ci sia una vera e propria protesta contro le Forze dell’Ordine, le quali non avrebbero permesso che nello stadio entrasse uno striscione importante per i tifosi, uno striscione che aveva valore commemorativo per Roberto Rulli. Parliamo ovviamente di un’autorità per la Curva, ovvero il fondatore dei Fedayn, uno degli storici gruppi di ultras giallorossi. Proprio da questi, infatti, è partita la protesta. Solamente pochi minuti di canti e cori in Curva Sud, ma poi si è sparsa la voce tra tutti i gruppi ultras che hanno dato la loro solidarietà al gruppo del quartiere Quadraro, una volta usciti anche dallo Stadio Olimpico.

Il gelo durante la partita

E così, per tale ragione, durante la partita, ecco che in curva sono così rimaste soltanto 1.500 persone: solidarietà anche da parte degli ultras avversari, i quali durante l’intervallo hanno intonato canti per commemorare il fondatore dei Fedayn. Alla fine del match, dopo lo stop dei cori, allora 4 o 5mila persone hanno lasciato il settore e si sono dirette nel piazzale fuori dall’Olimpico. E qui, ancora proteste: alcuni tifosi giallorossi hanno acceso fumogeni e mostrato lo striscione che era stato bloccato all’ingresso dello Stadio, con la scritta: “9/05/23 A Roberto, abbiamo vissuto nel tuo mito onorandoti ogni minuto, seppur non ci è riuscito… tu vegliaci e vedrai che un giorno, nel tuo nome, avremo ancora combattuto!”